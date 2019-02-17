Сотни тысяч людей приняли участие в акции протеста в Барселоне

Выступая с трибуны, Торра заявил, что "Испанией невозможно управлять, не слушая Каталонию, а каталонцам "надоело, что их политики превратились в политзаключенных и изгнанников". Потому он отправится в ближайшее время в Брюссель, где расположены штаб-квартиры многих международных организаций (и где от испанского правосудия скрываются его предшественник Карлес Пучдемон и несколько его советников), чтобы защитить права и свободы региона, в нарушении которых Торра обвиняет правительство Испании.
По данным правоохранительных органов, проведенная манифестация стала самой массовой после устроенной в День Каталонии (11 сентября). Даже в годовщину референдума о независимости (1 октября) на улицы вышло меньше людей - 180 тысяч, а спустя год после выборов в региональный парламент (21 декабря) - и вовсе лишь 40 тысяч. Несмотря на массовость, акция протеста прошла мирно и без происшествий и стала первой в череде запланированных каталонскими националистами. Они будут продолжаться все то время, что продлится судебный процесс над бывшим заместителем главы Женералитата Ориолом Жункерасом, экс-спикером парламента Каталонии Карме Форкадель, лидерами двух общественных организаций, продвигающих отделение автономии от Испании, Жорди Санчесом и Жорди Куишаром, а также несколькими бывшими депутатами и членами регионального правительства. Первым четверым грозят наиболее серьезные тюремные сроки (Жункерасу - до 25 лет лишения свободы, остальным - до 17 лет). Как ожидается, вердикт по этому делу будет вынесен до 26 мая 2019 года, в этот день в Испании должны пройти муниципальные выборы.
Примечательно, что за почти 15 месяцев, прошедших после обращения генпрокуратуры в суд, изменились очень многие обстоятельства. Скончался генеральный прокурор Хосе Мануэль Маса, составивший иск. Европейские и международные ордера на арест экс-главы Женералитата Карлеса Пучдемона и нескольких его советников, укрывшихся в Бельгии, так и не сработали, и Мадрид отозвал их. А главное - в стране сменилось правительство, консерватор Мариано Рахой ушел в отставку, предоставив социалисту Педро Санчесу разбираться с возникшей проблемой. Но, несмотря на все это, суд рассматривает дело именно в том ключе, как его представили более года назад, - как попытку "сломать конституционный строй".