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17.02.2019 21:41
Рубрика: В мире

Каталонцы снова на улицах

Сотни тысяч людей приняли участие в акции протеста в Барселоне
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(7793)
Десятки тысяч людей вышли на улицы Барселоны в знак протеста против начавшегося в Верховном суде процесса над 12 влиятельными каталонскими политиками, обвиняемыми в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств в связи с подготовкой и проведением в октябре 2017 года референдума о независимости региона. В марше под лозунгом "Самоопределение не является преступлением", по данным городской гвардии, приняли участие 200 тысяч человек (или полмиллиона, если верить организаторам). Процессию возглавили глава Женералитата Ким Торра, члены его правительства и лидеры националистических партий Каталонии. Участники акции несли с собой плакаты с надписями: "Теперь нас всех осудят", "От Филиппа V к Филиппу VI, репрессии продолжаются", "Я обвиняю".
Фото: REUTERS/Albert Gea Фото: REUTERS/Albert Gea
Фото: REUTERS/Albert Gea

Выступая с трибуны, Торра заявил, что "Испанией невозможно управлять, не слушая Каталонию, а каталонцам "надоело, что их политики превратились в политзаключенных и изгнанников". Потому он отправится в ближайшее время в Брюссель, где расположены штаб-квартиры многих международных организаций (и где от испанского правосудия скрываются его предшественник Карлес Пучдемон и несколько его советников), чтобы защитить права и свободы региона, в нарушении которых Торра обвиняет правительство Испании.

В марше под лозунгом "Самоопределение не является преступлением" участвовали 200 тысяч человек

По данным правоохранительных органов, проведенная манифестация стала самой массовой после устроенной в День Каталонии (11 сентября). Даже в годовщину референдума о независимости (1 октября) на улицы вышло меньше людей - 180 тысяч, а спустя год после выборов в региональный парламент (21 декабря) - и вовсе лишь 40 тысяч. Несмотря на массовость, акция протеста прошла мирно и без происшествий и стала первой в череде запланированных каталонскими националистами. Они будут продолжаться все то время, что продлится судебный процесс над бывшим заместителем главы Женералитата Ориолом Жункерасом, экс-спикером парламента Каталонии Карме Форкадель, лидерами двух общественных организаций, продвигающих отделение автономии от Испании, Жорди Санчесом и Жорди Куишаром, а также несколькими бывшими депутатами и членами регионального правительства. Первым четверым грозят наиболее серьезные тюремные сроки (Жункерасу - до 25 лет лишения свободы, остальным - до 17 лет). Как ожидается, вердикт по этому делу будет вынесен до 26 мая 2019 года, в этот день в Испании должны пройти муниципальные выборы.

Фото: REUTERS/Albert Gea
В Испании начался суд над каталонскими политиками

Примечательно, что за почти 15 месяцев, прошедших после обращения генпрокуратуры в суд, изменились очень многие обстоятельства. Скончался генеральный прокурор Хосе Мануэль Маса, составивший иск. Европейские и международные ордера на арест экс-главы Женералитата Карлеса Пучдемона и нескольких его советников, укрывшихся в Бельгии, так и не сработали, и Мадрид отозвал их. А главное - в стране сменилось правительство, консерватор Мариано Рахой ушел в отставку, предоставив социалисту Педро Санчесу разбираться с возникшей проблемой. Но, несмотря на все это, суд рассматривает дело именно в том ключе, как его представили более года назад, - как попытку "сломать конституционный строй".

В мире Европа Испания
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