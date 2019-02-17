Стали известны характеристики беспилотника боевой экипировки "Ратник"

Появились подробности о беспилотном летательном аппарате, разработанном для боевой экипировки "Ратник" третьего поколения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростеха, микробеспилотник, созданный для "Ратника", будет мультироторным. При этом он сможет совершать полеты примерно в километровом радиусе.

В Ростехе дрон "Ратника" назвали беспилотником карманного типа, который, как предполагают разработчики, в боевых условиях может оказаться недорогим, но при этом довольно эффективным расходным материалом. Возможности аппарата, летающего в километровой зоне, позволят решать разведывательные и некоторые тактические задачи.

Ранее сообщалось, что в экипировку "Ратник" третьего поколения войдет сверхлегкий малогабаритный и практически бесшумный беспилотник. Такой дрон сможет не только наблюдать за противником, но и находить цель, а также облетать тот или иной рубеж или обозначенную точку.