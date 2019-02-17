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17.02.2019,  
10:30
Текст:  Светлана Цыганкова

Новую экипировку "Ратник" оснастят сверхлегким беспилотником

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Новое третье поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник. Его вес будет не более полутора килограммов. А использовать дрон планируют для оперативной воздушной разведки в интересах тактических подразделений.

Фото: Юрий Стрелец/ТАСС
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О характеристиках сверхлегкого беспилотника сообщили в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, который входит в Ростех. Институт и ведет разработку микробеспилотника, сообщает ТАСС.

Сверхлегкий беспилотник будет практическим бесшумным и малогабаритным. Он сможет с безопасного расстояния следить за объектами противника, их расположением и маневрированием. Но и это не все. Беспилотник будет в состоянии найти цель, облететь рубеж или указанную точку.

Применение сверхлегкого беспилотника в экипировке нового поколения "Ратник" повысит эффективность выполнения боевых задач. Работать дрон сможет в любых климатических условиях. А в саму экипировку разработчики намерены интегрировать экзоскелет. Кроме того, "Ратник" станет легче и безопаснее.

Сейчас в войсках используют экипировку "Ратник" второго поколения. Как отмечали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, ни разу еще не фиксировали повреждения системы бронезащиты. В ближайшее время в "Ратник" второго поколения могут включить элементы экипировки третьего поколения. Это медицинские датчики, противоминная обувь и электронное забрало, позволяющее стрелять в противника из-за угла.

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