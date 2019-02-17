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17.02.2019 21:46
Рубрика: В мире

Террористы на выход?

Трамп потребовал от ЕС "разобрать" боевиков из тюрем в Сирии
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(7793)
Скрытый спор между США и ЕС по поводу судьбы террористов - граждан западных стран, захваченных на территории Сирии, - вышел в публичное пространство. Дональд Трамп в форме ультиматума потребовал от Британии, Франции, Германии и "других европейских союзников" немедленно забрать себе боевиков, чтобы те предстали перед судом уже в Европе.

Об этом Трамп написал у себя в Twitter. Речь идет о 800 боевиках террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), которые находятся в тюрьмах, созданных американцами в САР. В Вашингтоне настаивают, что эти лица подпадают под европейскую юрисдикцию. Если Лондон, Париж и Берлин не поспешат заняться ими, то командованию США "придется выпустить на свободу" джихадистов - и тогда они наводнят Европу, чего Трампу, по его уверениям, не хотелось бы.

В Совфеде оценили призыв Трампа к ЕС забрать своих боевиков из Сирии

Ранее "РГ" писала о том, что британские власти не спешат принимать обратно подданных королевства, воевавших "за халифат". По данным The Telegraph, Лондон надеется сдать их на руки американской Фемиде под тем предлогом, что законы Великобритании якобы не позволяют провести суд должным образом. Все это создает проблему для администрации сирийских провинций, чьи тюрьмы переполнены иностранными наемниками. По данным главы внешнеполитического департамента полуавтономного курдского анклава в Сирии Абдулкарима Омара, только в этом регионе содержатся 900 террористов с женами и детьми из 44 стран. "Мы не раз выражали готовность передать соответствующих лиц британской стороне, однако из Лондона с нами до сих пор не связались", - признал чиновник.

В мире США Международные организации Европейский союз Ситуация в Сирии Дональд Трамп
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