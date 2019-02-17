Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны забрать у США и предать суду более 800 боевиков террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ), взятых в плен в Сирии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
"Соединенные Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать более 800 боевиков ДАИШ, которые были захвачены нами в Сирии, и предать их суду", - отметил американский лидер. При этом пригрозил отпустить всех взятых в плен террористов, если Европа откажется взять их себе. По его словам, очутившись на свободе, боевики сами отправятся в европейские страны, а США не хотят наблюдать, как они проникают туда.
"Мы делаем так много и тратим так много. Настало время, чтобы активизировались другие и сделали работу, на которую они способны", - отметил Трамп, добавив, что победа над ДАИШ все-таки одержана и США выводят свои войска из Сирии.
Об этом президент США заявлял еще в декабре, однако объявленным им вывод американского контингента застопорился. В Вашингтоне связали это с "обстановкой на месте". Ожидается, что в ближайшее время процесс возобновится и будет завершен к концу апреля. По данным американских СМИ, ссылающихся на источники в Белом доме, к середине марта из Сирии будет выведена основная часть американских войск. Параллельно администрация Трампа пытается достигнуть договоренности с Анкарой по поводу курдского ополчения в САР.
В Москве позитивно восприняли намерения Вашингтона, однако пока не видят признаков того, что США действительно выведут свои войска. "Мы настаиваем на необходимости США выполнить то, что они обещали, а именно полностью уйти из Сирии, ликвидировать там свое военное присутствие", - отметил ранее замглавы МИД Сергей Рябков. По словам президента РФ Владимира Путина, занимаемые американскими военными территории должны быть переданы под контроль сирийских вооруженных сил.
The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 февраля 2019 г.