Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны забрать у США и предать суду более 800 боевиков террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ), взятых в плен в Сирии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter .

"Соединенные Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать более 800 боевиков ДАИШ, которые были захвачены нами в Сирии, и предать их суду", - отметил американский лидер. При этом пригрозил отпустить всех взятых в плен террористов, если Европа откажется взять их себе. По его словам, очутившись на свободе, боевики сами отправятся в европейские страны, а США не хотят наблюдать, как они проникают туда.

"Мы делаем так много и тратим так много. Настало время, чтобы активизировались другие и сделали работу, на которую они способны", - отметил Трамп, добавив, что победа над ДАИШ все-таки одержана и США выводят свои войска из Сирии.

Об этом президент США заявлял еще в декабре, однако объявленным им вывод американского контингента застопорился. В Вашингтоне связали это с "обстановкой на месте". Ожидается, что в ближайшее время процесс возобновится и будет завершен к концу апреля. По данным американских СМИ, ссылающихся на источники в Белом доме, к середине марта из Сирии будет выведена основная часть американских войск. Параллельно администрация Трампа пытается достигнуть договоренности с Анкарой по поводу курдского ополчения в САР.

В Москве позитивно восприняли намерения Вашингтона, однако пока не видят признаков того, что США действительно выведут свои войска. "Мы настаиваем на необходимости США выполнить то, что они обещали, а именно полностью уйти из Сирии, ликвидировать там свое военное присутствие", - отметил ранее замглавы МИД Сергей Рябков. По словам президента РФ Владимира Путина, занимаемые американскими военными территории должны быть переданы под контроль сирийских вооруженных сил.