В Болгарии состоялось шествие националистов

Факельное шествие болгарских правых, известное под названием "Луков марш", уже семнадцатый год подряд проходит в центре Софии при попустительстве правоохранительных органов.

Столичные власти в этом году не разрешили проведение акции, но запрет в очередной раз был полностью проигнорирован ее организаторами, среди которых числятся не только ультраправые политические силы, но и, к примеру, футбольные фан-клубы.

Христо Луков, чью память призвана почтить вопиющая акция, являлся болгарским генералом времен Второй Мировой войны, открыто выступавшим с прогерманских позиций и активно призывавший к альянсу с Третьим рейхом. Все это, однако, никак не помешало муниципалитету принять решение об установке мемориальной доски Лукову в центральной части Софии.

По иронии, точкой сбора националистов послужил Национальный дворец культуры Болгарии. Участники "марша" в подавляющем большинстве - молодые люди, среди которых встречались даже дети школьного возраста. Вокруг собравшихся разгуливали девушки и раздавали случайным прохожим листовки, написанные примитивным, предельно доступным языком. Их суть сводилась к пропаганде личности Лукова - мол, истинный патриот, все плохое, что о нем пишут - ложь. Естественно, его последователи называют себя единственно возможными спасителями Болгарии. "Мы в твоей школе или университете, мы среди твоих коллег по работе", - пугающе написано в листовке. Акция собрала несколько сотчеловек, которые с факелами в руках проследовали к дому Лукова, где он был ликвидирован антифашистами в 1943 году.

Свою обеспокоенность в связи с проведением подобных мероприятий в Европе, в частности "Лукова марша", двумя днями ранее выразили и во Всемирном еврейском конгрессе. "Отвратительно, что в 2019 году в Европе, том самом месте, где нацисты пытались ликвидировать всех еврейских мужчин, женщин и детей, ультраправые силы продолжают свободно разгуливать по улицам со свастиками, символикой СС и призывами к ненависти к евреям и другим нацменьшинствам", - говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.