В Париже эвакуировали людей из-за бомбы времен Второй мировой войны

Около 1800 человек эвакуировали сегодня из их домов на севере Парижа из-за операции по разминированию авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом пишет газета La Croix.

Как проинформировали в полиции, взрывное устройство было обнаружено еще 4 февраля. Сегодня предстоит переместить бомбу подальше от жилых домов и подорвать. Для этого правоохранительные органы установили периметр как вокруг места, где сейчас находится снаряд, так и того, где он будет уничтожен (примерно в 200 метрах от первого).

Власти районов Порт-да-ля-Шапель и Сен-Дени предоставили помещения спортивных залов, чтобы разместить эвакуированных людей на время проведения операции.

В целях безопасности также были перекрыты близлежащие дороги, в том числе железнодорожные пути, ведущие к вокзалу Гар-дю-Нор.