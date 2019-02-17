Технологии все глубже поникают в нашу жизнь. Они уже изменили финансовый рынок, теперь революция назревает в сфере фудтеха.

В крупных городах онлайн-заказы еды на дом стали нормой. Фото: Prykhodov/ iStock

По данным международного венчурного фонда Target Global, объем рынка технологичной еды в нашей стране составляет порядка 1,4 миллиарда долларов и ему есть куда расти.

По сравнению с США и Европой Россия пока отстает. Доля проникновения онлайн-сервисов в сегменте продуктов у нас - менее одного процента. В США - порядка 3 процентов, а в Великобритании все 7. Но именно такой расклад позволяет говорить, что потенциал этого рынка в России довольно высок, отмечает Александр Фролов, основатель и управляющий партнер Target Global.

По его словам, развитию сектора в нашей стране помогает несколько факторов: высокая конкуренция между игроками на рынке, низкая стоимость услуг курьеров, изменение менталитета людей в крупных городах - они реже стали готовить сами. При этом есть и сложности, например, с логистикой - большие расстояния, особенно с доставкой еды в маленькие города. "Пока плотность заказов в больших городах сравнительно низкая. Например, в Европе города меньше и курьеры, доставляющие еду выполняют больше заказов в час, что сильно влияет на экономику и является основной метрикой в доставке еды", - говорит Фролов.

По данным исследовательской компании NPD, россияне в 2018 году потратили на доставку еды на 11 процентов больше, чем годом раньше. "Доставка становится частью образа жизни, поскольку позволяет экономить время, упрощает логистику, - рассуждает глава NPD в России Мария Ванифатова. - В мегаполисах время - почти такой же дефицитный ресурс, как деньги. Поесть на рабочем месте и поужинать дома вкусной ресторанной едой, не отрываясь от любимого сериала, становится альтернативной походу в ресторан для людей, проводящих часы в пробках".

Крупные игроки российского рынка доставки еды из ресторанов - Delivery Club и "Яндекс.Еда" - подтверждают: число заказов постоянно растет.

За последний год объем увеличился в 10 раз, рассказали "Российской газете" в пресс-службе "Яндекс.Еды". Очередной рекорд был отмечен в декабре 2018 года, когда число заказов превысило один миллион.

Скорость - главный драйвер роста, говорит представитель пресс-службы сервиса. Средний click-to-eat (время доставки с момента нажатия кнопки "заказать") в "Яндекс.Еда" составляет 33 минуты. Пиковое время заказа доставки еды по будням - интервал с 12.00 - 14.00 и в 19.00. По выходным и праздникам самый высокий спрос приходится на интервал с 18.00 до 19.00.

У Delivery Club в девяти городах - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Нижним Новгороде, Краснодаре - работает собственная служба, которая доставляет заказы в течение 40 минут, из некоторых ресторанов и за 30 минут. На сегодняшний день доля собственных курьеров у сервиса - более 30 процентов, и компания продолжает инвестировать в это направление, отметили в пресс-службе Delivery Club.

Стоимость самой еды - также важный фактор, указывают в Delivery Club. Однако сейчас это не проблема: выбор блюд и ресторанов очень широкий, поэтому каждый человек всегда найдет блюдо на любой вкус и по наиболее комфортной для себя цене.

И, конечно, бесплатная доставка. Хотя на этот счет точки зрения у компаний разные. У Delivery Club она остается бесплатной. "Яндекс.Еда" ввел а оплату за доставку заказов в Московском регионе., назвав эту меру "первым шагом на пути к гибкой стоимости доставки". Впрочем, за пределами Москвы при заказе на сумму более 300 рублей плата с клиентов по-прежнему не взимается.

Столица остается лидером по динамике заказов, но регионы будут подтягиваться, уверены эксперты. Та же "Яндекс.Еда" планирует в ближайшее время запустить доставку ресторанной еды с помощью курьерских служб-партнеров еще в 6 городах: Уфе, Воронеже, Омске, Перми, Челябинске и Краснодаре, где сервис работал только по модели "маркетплейс" (доставка с помощью курьеров самих ресторанов).

Фудтех входит в список наиболее перспективных отраслей для инвестиций в 2019 году. Последние несколько лет объемы рынка росли на 20-30 процентов в год. В перспективе динамика будет выше из-за прихода крупных игроков, которые развивают категорию и наглядно показывают пользователям все преимущества доставки еды в пункт назначения, говорят эксперты. Большую роль сыграет развитие инфраструктуры: логистики, упаковки, новых технологий и фактически новоизобретенной профессии курьера.

Уже сейчас на рынке происходят заметные перемены: увеличивается количество сервисов с подпиской на готовую еду и наборы продуктов с рецептами по их приготовлению. По мнению Александра Фролова, есть несколько трендов, в направлении которых будет двигаться сектор технологичной еды. Это рост онлайн-проникновения сервисов, появление новых ресторанов, ориентированных исключительно на доставку, развитие b2b-направления - сервисы по снабжению ресторанов продуктами и другими услугами".

"В Америке уже существует подобный проект - BlueCart, он был основан в 2014 году. В Европе стремительно набирает обороты компания Rekki. Их создатели разработали мобильное приложение для того, чтобы ресторанам было легче заказывать продукты и услуги у поставщиков, - уточняет Фролов. - В России примеры таких стартапов пока единичны, так что для новичков здесь открываются отличные перспективы".