В Совфеде оценили призыв Трампа к ЕС забрать своих боевиков из Сирии

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ должны представать перед судом, но отбывать наказание им следует в Сирии, а не на родине, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал RT слова президента США Дональда Трампа. "Соединенные Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников взять обратно более 800 боевиков ИГ, которых мы захватили в Сирии, и предать их суду", - написал Трамп в Twitter.

В рядах террористов немало выходцев из европейских стран, но отношение на родине к ним разное, отметил Джабаров. "Что касается Великобритании, Лондон категорически отказывается их забирать. Французы же на это идут и дают этим людям срок", - рассказал он. Проблема с депортацией террористов в страны исхода состоит в том, что "в заключении боевики содержатся с обычными осужденными и готовят себе смену, заражают идеологией", считает сенатор.

"По большому счету, отбывать заключение сторонники террористической группировки должны именно в Сирии - там, где они совершали преступления, - полагает Джабаров. - А создание условий для их возвращения на родину похоже на выведение из-под удара".

Но в любом случае наказание для них должно быть неотвратимым, подчеркнул он.