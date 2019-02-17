В США лимоны в России посчитали "предметом роскоши"

Удивительные выводы сделала журналистка Forbes после беседы с представителем крупной американской компании по производству и продаже цитрусовых по всему миру. В статье под названием "Хотите найти богатого человека в России - ищите там, где лимоны", в частности, идет речь о том, как калифорнийская фирма, работающая на продовольственном рынке с 1893 года, продает цитрусовые по всему миру.

Журналистка, которая ни разу не была в России, узнает у бизнесмена о том, что россияне потребляют лимонов больше, чем кто-либо в мире на населения и задает вопросы: дескать, происходит это не потому ли, что они пьют много водки и не потому ли, что пьют много чая. Девушке невдомек, что водку в России обычно закусывают не кислым лимоном (это к коньяку), а солеными огурцами. Хотя в пристрастиях российских граждан к чаю корреспондентка, надо отдать ей должное, не ошиблась.

Впрочем, ответ бизнесмена удивляет не меньше. Оказывается, в России удовольствие включать лимоны в свой рацион позволено только богатым людям. Дескать, этот кислый продукт дорого стоит и входит в некое "число элементов богатого образа жизни". "Это служит показателем того, что у них есть средства, чтобы позволить себе их покупать. Лимон называется престижным продуктом", - делает вывод корреспондент издания, не удосужившись выяснить, что лимоны, и отнюдь не из Калифорнии, продаваемые повсеместно в любом российском супермаркете, являются едва ли не самым дешевым продуктом из цитрусовых.

Эта статья, вышедшая в уважаемом издании, лишний раз демонстрирует, что общественное мнение в США, формируемое представителями ведущих медиа, недалеко ушло от клише-стереотипов, наподобие медведей, пьющих водку и играющих на балалайке.