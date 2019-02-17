В суд будут переданы дела о закупках топлива и сахара для ФСИН

В прокуратуру на визу отправлены дела бывших руководителей тюремного ведомства - заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, заместителя начальника финансово-экономического управления ФСИН Светланы Алексеевой и начальника отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексея Данилова.

У Олега Коршунова - статья о получении взятки и растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения. У Алексеевой - пособничество в растрате, два эпизода получения взятки. У Данилова - пособничество в растрате.

По версии Следственного комитета, в 2015-2016 годах Коршунов и Алексеева предложили их знакомой Марине Дюковой поучаствовать в аукционах на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН. Они пообещали заключить от имени тюремного ведомства с подконтрольной знакомой даме фирмой "Энергоресурс" госконтракты по завышенной стоимости. За такую "услугу" потребовали 10 процентов от стоимости контрактов.

По подсчетам следствия, обвиняемые причинили государству ущерб на сумму более 155 млн рублей

В дальнейшем Данилов при подготовке аукционной документации необоснованно применил повышающие коэффициенты, в результате чего сформировал завышенную начальную цену контрактов. Коршунов заключил по результатам аукционов от имени ФСИН госконтракты на поставку автомобильного топлива на 2016 год в общей сумме 940 миллионов рублей. Это было на 114 миллионов выше рыночной стоимости топлива.

А в начале февраля 2016 года Коршунов и Алексеева поручили подчиненным подготовить документацию на проведение другого аукциона - на право заключить госконтракт на поставку сахарного песка. Алексеева при формировании конкурсной документации о закупке товара включила в нее заведомо невыполнимые требования - о поставке более 7 тысяч тонн сахара в учреждения ФСИН по территории всей страны в течение 20 дней. В свою очередь Дюкова предоставила во ФСИН коммерческие предложения о возможности его поставки по завышенным ценам от аффилированных к ней компаний. Примечательно, что эти фирмы, выяснили следователи, не были участниками сахарного рынка.

Всего, по подсчетам следствия, обвиняемые причинили государству ущерб на общую сумму более 155 миллионов рублей. Чтобы это доказать, следствие провело огромную работу: допрошено более 100 свидетелей, изъято и изучено огромное количество финансовой, аукционной и прочей документации. В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемых, включая яхты и автомобили, общей стоимостью порядка 70 млн рублей.