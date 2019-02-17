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17.02.2019 15:39
Рубрика: В мире

Во Франции "желтые жилеты" отмечают трехмесячный юбилей протестов

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В этот уикенд "желтые жилеты" отмечают трехмесячный юбилей протестов, старт которым был дан 17 ноября прошлого года во французской столице. Каким образом? Навестив Париж дважды: сначала в субботу, а затем и в воскресенье.

В субботу, а она была уже 14-ой по счету, Париж посетило около пяти тысяч человек. Всего же по данным французского МВД в акциях протеста по стране приняли участие 41500 "жилетов", что на десять тысяч меньше, чем неделю назад. Причем, как было заявлено в самом начале, манифестации "жилетов" были задуманы как мирные акции. Судя по всему, до них дошли последние результаты социологической службы ELABE (а позже они были подтверждены другими агентствами), которые показали, что впервые за минувшие месяцы большая часть французов, устав от непрекращающихся "желтых" потрясений, высказалась за прекращение манифестаций (56 процентов опрошенных).

Фото: REUTERS/BENOIT TESSIER
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"Желтое" воскресенье, по задумке его организаторов (среди которых был и один из лидеров неформалов, водитель грузовика Эрик Друэ), предназначается для тех их сторонников из числа коммерсантов, служащих и всех прочих, которые работают по субботам и могут заявить о себе в единственный выходной - воскресенье. По предварительным оценкам, таковых оказалось меньше, чем накануне.

Несколько сотен манифестантов собрались на Елисейских полях в Париже и в 13:00 (15:00 мск) отправились по авеню Монтень в сторону Сены. Далее они должны проследовать к Дому Инвалидов и к вечеру планируют выйти на Марсово поле, где состоится митинг. В руках у демонстрантов плакаты, в частности, с требованиями проведения в стране референдумов гражданской инициативы (RIC).

Как и в минувшую субботу, под усиленный контроль полиции взят ряд государственных учреждений, включая Елисейский дворец.

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В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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