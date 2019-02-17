WADA решило отстранить КНДР от международных соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Северная Корея не соблюдает антидопинговые правила. Ситуация подошла к тому, что КНДР будет отстранена от участия в мировых чемпионатах и Олимпийских играх. Кроме того, это также ставит крест на возможности создания единых команд из атлетов Юга и Севера Кореи, которые уже договорились о совместном участии в ОИ-2020, а также может аннулировать заявку Сеула и Пхеньяна побороться за право провести летнюю Олимпиаду в 2032 г.

Как сообщила южнокорейская газета Chosun Ilbo, в среду WADA официально признало КНДР страной, которая не соблюдает антидопинговый кодекс поведения. В заявлении отмечается, что 21 января WADA официально уведомило КНДР о готовящемся шаге и дало три недели на то, чтобы оспорить это. Однако представители КНДР никак не отреагировали, из чего следует, что они не оспаривают данные выводы. В результате антидопинговый комитет КНДР объявлен несоблюдающим кодекс WADA.

Издание отмечает, что в практическом плане это означает отстранение КНДР от участия в любых состязаниях под эгидой WADA, включая Олимпиады и мировые чемпионаты. Это станет сильным ударом для Южной Кореи и для МОК, которые в последнее время активно поддерживают сближение Юга и Севера в мире спорта. Недавно было решено, что атлеты двух стран выставят четыре общих команды на ОИ-2020 в Токио. Кроме того, Сеул и Пхеньян заявили о намерении бороться за право провести в 2032 г. летнюю Олимпиаду, что вызвало большой восторг у главы МОК Томаса Баха. Как стало известно, эти проблемы до северокорейской стороны намерены донести официальные представители Южной Кореи и МОК.