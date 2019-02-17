Новости

Россиянки обыграли украинок в матче за "бронзу" ЧЕ по мини-футболу 22:31
Захарова: Публикация о здоровье Скрипаля - пример "управляемой утечки" 21:59
Анимационная франшиза "Снежная королева" станет мультсериалом 21:44
Диетолог оценила эффективность продуктов для сжигания жира 20:30
Арабские Эмираты купили у России "Корнеты-Э" и "Панцири" 20:16
Премьер Польши отменил визит в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах 20:07
Опубликовано видео драки, в которой погиб чемпион по рукопашному бою 19:59
Видео: В Ставрополе ураганный ветер повредил крышу общежития 19:49
В драке в центре Москвы погиб чемпион России по рукопашному бою 19:38
Максим Орешкин исключил обвал рубля 19:32
Видео: В Иране показали новую подлодку "Фатех" с крылатыми ракетами 19:25
В России пройдут показы фильма "Если Бил-стрит могла бы заговорить" 19:24
Актер Башаров возмущен решением жены уйти от него из-за избиений 18:55
Рассекречены сведения о деятельности сотрудников МВД СССР в Афганистане 18:02
Шнуров посвятил "стихи" избивавшему жен актеру Башарову 17:51
Лавров пожалел не понимающих бесполезность санкций американцев 17:49
Иран построил подводную лодку с крылатыми ракетами 17:47
В Петербург для изучения причин ЧП в ИТМО направились криминалисты СК 17:43
Участница шоу "Голос" насмерть сбила таксиста на "Ленинградке" 17:37
В Мариинском театре спектакли пройдут в обычном режиме 17:34
Алла Сурикова: Сергей Юрский чувствовал, что конец близок 17:26
Вышел свежий русский трейлер хоррора "Мы" от создателей "Прочь" 17:20
Вышел новый русский трейлер обновленного "Хеллбоя" 17:09
Вместо Lada Vesta Sport: лучшие подержанные "зажигалки" за 1 млн 17:04
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
17.02.2019 21:59
Рубрика: Власть

Захарова: Публикация о здоровье Скрипаля - пример "управляемой утечки"

Текст: Юрий Когалов

Новая публикация в британской прессе о состоянии здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля является "очередным примером "управляемой утечки", "доказательством прямой связи между британскими спецслужбами и СМИ".

Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя статью в The Sunday Times.

Ранее газета со ссылкой на собственные источники сообщила, что состояние здоровья Скрипаля ухудшилось. По данным издания, врачи оказывают ему медицинскую помощь на дому, они опасаются, что тот не сможет полностью поправиться после инцидента в марте прошлого года, когда он подвергся воздействию нервно-паралитического вещества. Официальные представители властей отказались комментировать эту информацию.

Захарова: Политкорректные формулировки Мюнхена размывают остроту проблем

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон заявил, что это сделала Москва. Россия категорически отрицает обвинения. При этом российская сторона не имеет информации о ходе следствия, хотя МИД РФ отправил в Лондон порядка 60 дипломатических нот, требуя предоставить доступ к расследованию.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин со своей стороны назвал "дело Скрипалей" грязной провокацией со стороны властей Великобритании. "Грязная, потому что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики", - отметил он.

В начале января хакеры из группы Anonymous опубликовали документы проекта Integrity Initiative, в которых говорится, что спецслужбы Великобритании несколько лет выжидали "катастрофу", под предлогом которой можно было бы заставить правительство затянуть гайки в сфере безопасности. Из материалов следует, что сотрудники проекта еще в 2015 году подготовили план противодействия России, в котором предлагались одновременная высылка российских дипломатов из Великобритании и других стран, а также ужесточение санкционного давления на Москву. Именно такие меры страны Запада предприняли после отравления инцидента в Солсбери.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Правительство МИД Отравление Сергея Скрипаля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Клинцевич назвал издевательством слова Порошенко об истории успеха Украины
МЧС предупредило москвичей о сильном порывистом ветре
В Совфеде оценили призыв Трампа к ЕС забрать своих боевиков из Сирии
Неизвестные вывесили российский флаг с собора в Солсбери
Жители Гаити выступили против США и призвали на помощь Россию