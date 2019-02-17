Захарова: Публикация о здоровье Скрипаля - пример "управляемой утечки"

Новая публикация в британской прессе о состоянии здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля является "очередным примером "управляемой утечки", "доказательством прямой связи между британскими спецслужбами и СМИ".

Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя статью в The Sunday Times.

Ранее газета со ссылкой на собственные источники сообщила, что состояние здоровья Скрипаля ухудшилось. По данным издания, врачи оказывают ему медицинскую помощь на дому, они опасаются, что тот не сможет полностью поправиться после инцидента в марте прошлого года, когда он подвергся воздействию нервно-паралитического вещества. Официальные представители властей отказались комментировать эту информацию.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон заявил, что это сделала Москва. Россия категорически отрицает обвинения. При этом российская сторона не имеет информации о ходе следствия, хотя МИД РФ отправил в Лондон порядка 60 дипломатических нот, требуя предоставить доступ к расследованию.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин со своей стороны назвал "дело Скрипалей" грязной провокацией со стороны властей Великобритании. "Грязная, потому что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики", - отметил он.

В начале января хакеры из группы Anonymous опубликовали документы проекта Integrity Initiative, в которых говорится, что спецслужбы Великобритании несколько лет выжидали "катастрофу", под предлогом которой можно было бы заставить правительство затянуть гайки в сфере безопасности. Из материалов следует, что сотрудники проекта еще в 2015 году подготовили план противодействия России, в котором предлагались одновременная высылка российских дипломатов из Великобритании и других стран, а также ужесточение санкционного давления на Москву. Именно такие меры страны Запада предприняли после отравления инцидента в Солсбери.