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18.02.2019 14:42
Рубрика: В мире

20-летний парень за полгода похудел на 142 килограмма

Текст: Оксана Грибанова
Фото: Tân Hoa/ youtube.com Фото: Tân Hoa/ youtube.com
Фото: Tân Hoa/ youtube.com

Весивший 334 килограмма самый тяжелый человек Китая Ван Хаонань за полгода похудел на 142 килограмма.

Как передают зарубежные СМИ, за шесть месяцев парень помимо прочего вырос на два сантиметра, а его нога стала меньше на четыре размера.

Фото: iStock
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Столь впечатляющих результатов житель Китая добился с помощью шестичасовой операции по уменьшению желудка, а потом благодаря жесткому контролю за питанием и регулярным физическим нагрузкам.

Сообщается, что до операции Ван Хаонань страдал от проблем с печенью, сердцем и легкими. Сейчас его состояние значительно улучшилось.

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