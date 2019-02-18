20-летний парень за полгода похудел на 142 килограмма

Весивший 334 килограмма самый тяжелый человек Китая Ван Хаонань за полгода похудел на 142 килограмма.

Как передают зарубежные СМИ, за шесть месяцев парень помимо прочего вырос на два сантиметра, а его нога стала меньше на четыре размера.

Столь впечатляющих результатов житель Китая добился с помощью шестичасовой операции по уменьшению желудка, а потом благодаря жесткому контролю за питанием и регулярным физическим нагрузкам.

Сообщается, что до операции Ван Хаонань страдал от проблем с печенью, сердцем и легкими. Сейчас его состояние значительно улучшилось.