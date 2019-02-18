Абэ косвенно подтвердил выдвижение Трампа на Нобелевскую премию

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ косвенно подтвердил выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава японского правительства не стал отрицать, что ходатайствовал в письме перед нобелевским комитетом о поощрении американского лидера, отвечая на вопросы депутатов в бюджетной комиссии нижней палаты национального парламента.

"Нобелевский комитет на протяжении 50 лет не раскрывает имена тех, кто выдвигает на премию, и тех, кого выдвигают. Поэтому я воздержусь от комментариев по этому вопросу", - заявил Абэ, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

Одновременно с этим японский политик дал высокую оценку действиям Трампа на северокорейском направлении. По словам Абэ, он рассчитывает на содействие США в урегулировании проблемы похищенных спецслужбами КНДР японских граждан.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за действия по урегулированию ядерной проблемы КНДР. Об этом журналистам рассказал сам хозяин Белого дома.

По словам американского лидера, Синдзо Абэ показал ему копию адресованного нобелевскому комитету письма. В послании на пяти страницах изложено предложение японской стороны вручить премию мира Дональду Трампу.

"Прошу их отдать Нобелевскую премию вам", - процитировал руководитель США слова своего японского коллеги. В ответ на это Трамп поблагодарил Абэ, однако подчеркнул, что не рассчитывает стать лауреатом престижной награды.

Между тем в японских СМИ появилась информация, что Вашингтон сам инициировал выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию. За этим Белый дом с неформальной просьбой обратился к премьеру Абэ после проведения встречи американского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне прошлого года, сообщает газета "Асахи симбун".