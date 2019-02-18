Абэ косвенно подтвердил выдвижение Трампа на Нобелевскую премию

Новости

В Приморье потушены все лесные пожары 08:18
Во Владивостоке арестован зампред Сибирского отделения РАН 08:01
У берегов Камчатки произошло более десяти землетрясений за сутки 07:48
Трамп может посетить Японию в конце мая 07:43
Трамп признался, что верит Владимиру Путину 07:32
Россиян предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии 07:21
СМИ: В мае Трамп посетит Японию с официальным визитом 07:13
В Швейцарии высокоскоростной поезд сошел с рельсов 06:53
В российском посольстве обеспокоены состоянием Скрипалей 06:49
Биатлонисты России стали седьмыми в смешанной эстафете на Кубке мира 06:44
СМИ: Госкомиссия рекомендовала принять "Авангард" на вооружение 06:00
Английский "голос" ДАИШ пойман в Сирии 05:55
Аэропорт Анадыря частично возобновил работу после урагана 05:24
Telegraph: Великобритания нарастит свое военное присутствие в Арктике 05:17
Назван увеличивающий риск развития онкологии продукт 05:11
Авиакомпания Flybmi объявила себя банкротом 04:43
Эксперты назвали российские регионы с самым высоким качеством жизни 04:32
Лес загорелся в Чернобыльской зоне отчуждения 03:43
Канцлер Австрии рассказал о хороших контактах с Россией 03:16
PDVSA опровергла информацию о заморозке ее счетов в Газпромбанке 02:36
Около 100 памятников советским воинам снесли в Польше за пять лет 01:53
Посольство назвало провокацией появление российского флага в Солсбери 01:21
Застрявшие на Гаити канадские туристы вернулись домой 00:45
Израиль нанес удар по ХАМАС в ответ на ранение солдата 00:32
В прокат США выйдет скандальная комедия с женой принца Гарри Меган Маркл 00:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
18.02.2019 07:59
Рубрика: В мире

Абэ косвенно подтвердил выдвижение Трампа на Нобелевскую премию

Текст: Александр Ленин
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ косвенно подтвердил выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава японского правительства не стал отрицать, что ходатайствовал в письме перед нобелевским комитетом о поощрении американского лидера, отвечая на вопросы депутатов в бюджетной комиссии нижней палаты национального парламента.
Фото: AP Photo/Koji Sasahara Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Фото: AP Photo/Koji Sasahara

"Нобелевский комитет на протяжении 50 лет не раскрывает имена тех, кто выдвигает на премию, и тех, кого выдвигают. Поэтому я воздержусь от комментариев по этому вопросу", - заявил Абэ, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Трамп может посетить Японию в конце мая

Одновременно с этим японский политик дал высокую оценку действиям Трампа на северокорейском направлении. По словам Абэ, он рассчитывает на содействие США в урегулировании проблемы похищенных спецслужбами КНДР японских граждан.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за действия по урегулированию ядерной проблемы КНДР. Об этом журналистам рассказал сам хозяин Белого дома.

По словам американского лидера, Синдзо Абэ показал ему копию адресованного нобелевскому комитету письма. В послании на пяти страницах изложено предложение японской стороны вручить премию мира Дональду Трампу.

"Прошу их отдать Нобелевскую премию вам", - процитировал руководитель США слова своего японского коллеги. В ответ на это Трамп поблагодарил Абэ, однако подчеркнул, что не рассчитывает стать лауреатом престижной награды.

Между тем в японских СМИ появилась информация, что Вашингтон сам инициировал выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию. За этим Белый дом с неформальной просьбой обратился к премьеру Абэ после проведения встречи американского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне прошлого года, сообщает газета "Асахи симбун".

В мире США В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп признался, что верит Владимиру Путину
В российском посольстве обеспокоены состоянием Скрипалей
Telegraph: Великобритания нарастит свое военное присутствие в Арктике
СМИ: Госкомиссия рекомендовала принять "Авангард" на вооружение
Эксперты назвали российские регионы с самым высоким качеством жизни