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18.02.2019 02:25
Рубрика: Культура

Александр Сокуров станет участником проекта в Павильоне России на 58-й Венецианской биеннале

Текст: Иван Владимиров
Новость о том, что знаменитый кинорежиссер Александр Сокуров, создатель фильмов "Скорбное бесчувствие", "Мать и сын", трилогии "Телец", "Молох", "Солнце", картины "Русский Ковчег", станет одним из ключевых участников проекта в Павильоне России на Венецианской биеннале 2019 года (11 мая - 24 ноября), сообщил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Александр Сокуров. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александр Сокуров. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Александр Сокуров. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Михаил Пиотровский, который был назначен куратором Павильона России на 58-й Венецианской биеннале, сообщил также, что курировать проект будет… Государственный Эрмитаж. "Всегда куратором был один человек или несколько и никогда прежде - музей или другая институция. Создавать прецеденты, быть первыми - это наш стиль", - приводит слова Пиотровского издание "Город 812". При этом директор Эрмитажа не уточнил, будет ли создана кураторская группа или отдел внутри музея для подготовки проекта.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
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"Идея проекта - показать влияние универсального музея как хранителя мировой культуры на современного художника", - сказал Пиотровский. Кинорежиссер Александр Сокуров (далеко не новичок в Венеции - в 2011 он получил "Золотого Льва" за фильм "Фауст") представит свою инсталляцию на втором этаже павильона России.

А на первом будет показан проект "Фламандская школа" Александра Шишкина-Хокусая, художника и сценографа, сотрудничавшего в театре с режиссерами Андреем Могучим и Юрием Бутусовым. По информации "Артгида", полученной от комиссара Павильона России Семена Михайловского, "художник начал работу над сложной, включающей механизированные элементы (в том числе механического павлина) инсталляцией, которая займет первый этаж щусевского павильона".

Кроме знаменитого кинорежиссера и известного театрального художника, в подготовке проекта в российском павильоне будут участвовать студенты Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина при Российской академии художеств.

Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Арт Культура Персона: Александр Сокуров
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