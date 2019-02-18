У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Apple представит MacBook Pro для геймеров уже в этом году

18.02.2019,  
14:58
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Apple готовит сразу два устройства в линейке ноутбуков MacBook Pro. Об этом со ссылкой на отчет аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо сообщает сайт Macrumors.com.

Информация о технических спецификациях очень лаконична. Первый лэптоп предположительно будет компоноваться экраном с действительно широкой для компьютеров этого класса диагональю от 15 до 16,5 дюймов.

Назван самый красивый iPhone
Раскрыты секреты и подробности AirPods 2 и зарядки AirPower

Также заявлено о полном пересмотре и перезагрузке дизайна относительно актуальных моделей. С увеличенными габаритами девайс может вполне заменить привычную домашнюю станцию и быть ориентирован на дизайнеров или геймеров.

О втором MacBook Pro информации еще меньше. Известно, что диагональ дисплея будет равна 13 дюймам, а объем оперативной памяти составит рекордные 32 Гб.

Дата анонса и цены на данный момент неизвестны, но в отчете говорится, что выпуск девайсов состоится в 2019 году.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
Apple
Фото: Volodymyr Horbovyy/ iStock
В Мэрилендском университете создали робота размером с муравьиную голову 17.02.2019
Apple запустит новостной сервис и получит с него половину прибыли 13.02.2019
Из App Store исчезло приложение Avito 12.02.2019
ноутбуки
Фото: Prykhodov/ iStock
В сфере фудтеха назревает революция 17.02.2019
Razer представила розовый игровой ноутбук 31.01.2019
Представлен самый дешевый безрамочный ноутбук 29.01.2019
MacBook
Apple резко повысила цены в России 31.10.2018
Apple представит новые iPad и Mac 30 октября 18.10.2018