Apple представит MacBook Pro для геймеров уже в этом году

Компания Apple готовит сразу два устройства в линейке ноутбуков MacBook Pro. Об этом со ссылкой на отчет аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо сообщает сайт Macrumors.com.

Информация о технических спецификациях очень лаконична. Первый лэптоп предположительно будет компоноваться экраном с действительно широкой для компьютеров этого класса диагональю от 15 до 16,5 дюймов.

Также заявлено о полном пересмотре и перезагрузке дизайна относительно актуальных моделей. С увеличенными габаритами девайс может вполне заменить привычную домашнюю станцию и быть ориентирован на дизайнеров или геймеров.

О втором MacBook Pro информации еще меньше. Известно, что диагональ дисплея будет равна 13 дюймам, а объем оперативной памяти составит рекордные 32 Гб.

Дата анонса и цены на данный момент неизвестны, но в отчете говорится, что выпуск девайсов состоится в 2019 году.