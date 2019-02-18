Белорусский оркестр подготовил программу к юбилею Аллы Пугачевой

Представить прошедший век без звонкоголосого вокала российской Примадонны так же нелепо, как звездное небо без зажигательной улыбки Луны. Повторить триумф Аллы Пугачевой, отмечающей весной этого года свой юбилей, пока в Союзном государстве не удавалось никому, а вот создать фоновый антураж ее неповторимого репертуара и песенных шедевров готовится в эти дни Национальный академический концертный оркестр Беларуси.

Художественный руководитель коллектива народный артист РБ Михаил Финберг уже сформировал музыкальную программу "Примадонна", посвященную юбилею легенды советской и мировой эстрады, информирует БЕЛТА.

Премьера состоится за два месяца до дня рождения Аллы Борисовны - 19 марта в минской филармонии во время XII художественного проекта "Шлягеры на все времена". "В концерте прозвучат популярные песни Аллы Пугачевой: "Позови меня с собой", "Паромщик", "Осенний поцелуй", "Держи меня, соломинка", "Все могут короли", "А знаешь, все еще будет" и другие. А исполнят хиты юбиляра солисты заслуженного коллектива - лауреаты международных конкурсов: Наталья Тамело, Валерия Грибусова, Егор Шаранков, Алеся Державец, Татьяна Глазунова, Дмитрий Качаровский, Галина Громович, Руслан Мусвидас, Александр Соловьев и Евгений Цимбалист", - рассказал Михаил Финберг.

По словам маэстро, в свое время ему посчастливилось работать с Аллой Пугачевой. "Она не только великолепная певица и композитор, но, прежде всего, очень интересный и глубокий человек. Любой исполнитель может многому у нее научиться, ведь она восхитительно владеет эстрадным искусством. Я приглашаю всех на программу "Примадонна", обещаю - будет интересно", - искренне предложил он.

Кстати, историк моды Александр Васильев на днях поделился новостью о шикарном подарке, который он получил от звезды эстрады Аллы Пугачевой. Недавно ведущий Первого российского канала побывал в загородном доме Примадонны, общался с певицей, ее мужем и их детьми Лизой и Гарри. А уехал искусствовед, наполненный не только впечатлениями от встречи, но и с дюжиной платьев из личного гардероба знаменитости. Алла Борисовна, по его словам, которые тиражируют российские информационные порталы, передала ему свои наряды для выставки, которую мэтр устраивает по случаю грядущего 70-летия артистки. Тут и концертные платья Аллы Борисовны, и ее повседневная одежда.

"В одном балахоне Пугачева снималась в клипе "Балет" больше 20 лет назад, во втором она выходила на сцену в легендарных "Рождественских встречах", а в третьем блистала на своем грандиозном шоу...", - заинтриговал читателей Александр Васильев.