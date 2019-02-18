Блокирующие отличились в 17-м туре волейбольной Суперлиги

В 17-м туре женской Суперлиги произошел редкий случай: одним из двух лучших бомбардиров стала игрок амплуа блокирующего. Мария Перепелкина из краснодарского "Динамо" в победном (3:2) гостевом матче против "Ленинградки" принесла своей команде 23 очка.

Причем львиную долю мячей (9) Перепелкина выиграла именно за счет блока. Гроссмейстерский показатель по результативности (7) с помощью этого элемента игры и у Екатерины Евдокимовой, защищающей цвета "Уралочки". Ее клуб на выезде одолел красноярский "Енисей" - 3:1. Ну а лавры бомбардира тура с Перепелкиной поделила диагональная нападающая казанского "Динамо" и сборной России Дарья Малыгина - тоже 23 очка. Волейболистки из столицы Татарстана в Подмосковье взяли верх над ВК "Заречье-Одинцово" - 3:2.

В тройке лидеров турнира сейчас калининградский "Локомотив" (15 побед), московское и казанское "Динамо" (по 14).