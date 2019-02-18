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18.02.2019 15:40
Рубрика: Спорт

Более 20 машин устроили грандиозную аварию на гонке в США

Текст: Артур Нанян

Гонка NASCAR Daytona-500 запомнилась зрителям массовой аварией, в которой столкнулись более 20 машин. Видеозапись происшествия можно посмотреть в интернете.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Гонка по традиции проходила на автодроме во Флориде. В одном из моментов автомобили Toyota и Ford Mustang неудачно столкнулись, что вызвало "эффект домино". Буквально за несколько секунд на трассе сошлись более двух десятков машин. Из них только 11 сумели вернуться на трассу.

СМИ сообщают, что никто из водителей серьезных травм не получил. Соревнования были на время прерваны, а затем возобновлены. По ходу Daytona-500 лидирует представитель Toyota Дэнни Хэмлин.

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