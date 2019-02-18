Британские депутаты назвали Facebook "цифровым гангстером"

Давний конфликт между британскими законодателями и американской компанией Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, вышел на новый уровень. В понедельник комитет по цифровым технологиям палаты общин опубликовал доклад под названием "Фейковые новости" - результат 18-месячного расследования, инициированного в том числе на основании жалоб от компаний-разработчиков программного обеспечения на недобросовестную конкуренцию.

Кроме того, резонансным поводом стали откровения осведомителя Кристофера Уайли - бывшего сотрудника компании Cambridge Analytica, сообщившего о том, что незадолго до голосования по "брекситу" в ее распоряжение попала база с личными данными миллиона пользователей соцсети. После того, как руководитель Facebook Марк Цукерберг не пожелал предстать перед Палатой общин на слушаниях по этому резонансному делу, британские законодатели обвинили его в "неуважении" к парламенту, напоминает The Guardian. Этот эпизод они припоминают и в свежем докладе, называя соцсеть ни много ни мало "цифровым гангстером".

Издание отмечает, что, по сути, британская сторона предлагает установить над Facebook контроль, изменив для этого законы Соединенного королевства. Эту инициативу газета признает "беспрецедентной". В выводах парламентариев, которые основаны "на 170 аналитических записках и 73 свидетельских показаниях", содержится и политический контекст. Так, Палата общин рекомендует коллегам с Даунинг-стрит,10 запустить расследование "по поводу иностранного вмешательства во все британские выборы, начиная с 2014 года". Показания техдиректора компании Майка Шрепфера, который по сути опроверг иностранное, в том числе российское, влияние на исход "брексита" через Facebook, Лондон не удовлетворили. Ранее Шрепфер пошутил, что на кампанию по вмешательству было потрачено около одного доллара.