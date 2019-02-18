Цена на нефть марки Brent начала неделю с роста

Нефть марки Brent начала неделю с роста. Стоимость нефти поставками в апреле на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени увеличилась на 0,03 доллара или 0,05 процента до 66,28 доллара за баррель.

Нефть марки WTI поставками на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на 0,25 доллара или 0,45 процента до 55,84 долларов за баррель. Конец недели также был положительным для цен на нефть. В пятницу Brent вырос на 2,6 процента до 66,25 доллара за баррель, нефть WTI прибавила 2,2 процента до 55,59 доллара за баррель.

Всего за минувшую неделю Brent прибавил 6,7 процентов, WTI - 5,4 процентов. При этом большинство экспертов сходятся в том, что цены на нефть реагируют на отчеты о сокращении мировых запасов нефти и сделку ОПЕК+ о снижении добычи нефти, однако эта динамика не будет долгосрочной.