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18.02.2019 17:03
Рубрика: Общество

Церковь поддержала инициативу запретить продажу алкоголя до 21 года

Текст: Виктория Орлова

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поддержал инициативу по повышению минимального возраста для покупки алкоголя с содержанием этилового спирта более 16,5 процента. Он отметил, что в отличие от предложенной в России инициативы, во многих западных странах подобный ценз действует в отношении всех видов алкоголя.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Продажи алкоголя в России выросли за год на 4,6 процента

По словам представителя церкви, выпившие молодые люди зачастую совершают поступки, в том числе и противоправные, о которых потом жалеют. Чем старше человек, тем более он способен контролировать объем потребляемого алкоголя и свое поведение в состоянии алкогольного опьянения.

"Конечно, борьба с алкоголизмом не может ограничиваться запретами, - отметил Легойда, - но данная мера в контексте продвижения трезвости и здорового образа жизни представляется вполне своевременной".

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ напомнил о том, что в 2009 году по инициативе святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла был создан Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы. Работа Совета заключается в объединении церковных и светских усилий для преодоления алкогольной угрозы в странах, находящихся на канонической территории Московского Патриархата.

Общество Религия Экономика Товары и цены Алкоголь и табак
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