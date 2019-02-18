Что должен учитывать новый закон о культуре?

Новые принципы взаимодействия культуры и государства, культуры и бизнеса могут коснуться каждого. "Принятие закона о культуре приведет к эпохальным изменениям не только в отечественной культуре, но и в экономике", - считает главный редактор информационного агентства InterMedia и член Совета Торгово-промышленной палаты РФ по интеллектуальной собственности Евгений Сафронов.

19 марта наработки будущего закона рассмотрят парламентарии: Комитет Госдумы по культуре проведет парламентские слушания с участием представителей общественного совета при комитете.

В профессиональных средах также активно обсуждают концепцию проекта закона "О культуре", на базе которой проходит его дальнейшая доработка. 20 февраля состоится очередное заседание СТД РФ, и свои предложения, замечания и поправки продолжат формулировать театральные деятели. "В новом законе должна быть максимально учтена специфика культурной деятельности: особенности творческого труда; важность не только результата, но и самого процесса; право на эксперимент и творческую неудачу; уникальность культурной деятельности", - это главный пункт докладов председателя СТД РФ Александра Калягина, неоднократно им озвученный.

Первое в стране общественное обсуждение концепции закона состоялось в Совете Торгово-промышленной палаты РФ по интеллектуальной собственности. Один из важных акцентов: если государство вкладывает до триллиона рублей, то негосударственные "креативные индустрии" имеют оборот до двух триллионов в год. Поэтому и нужны понятные правила игры в новом законе о культуре.

Совет эксперта

Евгений Сафронов, главный редактор информационного агентства InterMedia, член Совета Торгово-промышленной палаты РФ по интеллектуальной собственности:

Культура определяет единство общества и динамику его развития, формирует единые ценности, поэтому она - в центре внимания любого уважающего себя государства. В системе госуправления культура - не сфера услуг, а одна из главных отраслей, требующая особого, хорошо продуманного регулирования - в этом идея нового закона. Для этого ее границы должны быть точно очерчены, иначе дырой в законе воспользуются для получения льгот и госсредств.

Сейчас в России на сферу культуры выделяется от 0,7 до 1 трлн руб. в год, это серьезные средства, привлекающие многих - здесь и коррупция, и злоупотребления, и создание "притворных" структур, имитирующих культурную деятельность - правовая неопределенность здесь недопустима. Но в предложенной концепции закона вновь не указаны критерии отнесения деятельности к сфере культуры.

Для эффективного регулирования нужна достоверная отраслевая аналитика. Сейчас этим может похвастать только кинопрокат; все остальное Росстат либо учитывает частично и формально, либо не видит вообще. Новый закон должен решить проблему.

В эпоху информационных технологий, массовых коммуникаций, сетевой культуры архаичные базовые подходы и термины XIX - середины XX веков неприменимы - их должны заменить объективные и современные. Сейчас ключевой государственный орган в некоторых развитых странах - "министерство цифрового развития, культуры, СМИ и спорта": уже из названия ясна важность единой политики. В представленной же концепции царят подходы 1930-1940-х гг. Я не призываю к объединению структур, это нереально - но именно законом должна регламентироваться межведомственная координация для выработки единой политики в сфере культуры.

Считается, что основа культуры - крупные госучреждения. Но в России XXI века ее базисом являются десятки и сотни тысяч творческих работников и предпринимателей, формирующих целые отрасли (т.н. "креативные индустрии").

Комплексное исследование сферы культуры, проведенное InterMedia и ТПП РФ, оценивает объем негосударственных индустрий до 2 трлн рублей в год. Закон должен это учитывать, причем здесь - в отличие от госучреждений - важны не столько госденьги, сколько внедрение понятных правил игры, рыночных механизмов, защита от произвола, мошенничества, недобросовестной конкуренции, справедливое распределение дохода. Такая система на базе технологий bigdata или блокчейн не только стимулирует отрасль, но и вернет в нее инвестиции.

Принципиален для сферы культуры вопрос экспертизы - что именно заслуживает льгот и материальной поддержки? Концепция чуть ли не полностью передает экспертизу творческим союзам. Закон должен установить регламент общественной экспертизы, цели которой - польза для общества, защита творцов от нападок и претензий, экономия времени и средств, предотвращение конфликтов, в которые нередко втягиваются творческие работники.

Концепция декларирует "полицентричное управление в сфере культуры", т.е. отказ от единой государственной политики. Это, на мой взгляд, противоречит не только Конституции, но и здравому смыслу. Жесткой вертикали культуры по сталинскому образцу создавать не предлагаю, но культурная политика в стране должна быть единой, а уровни полномочий и точки принятия решений следует прописать в законе.

В заключение: создание действенного и нужного стране закона о культуре - дело долгое и непростое, но очень нужное.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"