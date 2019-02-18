Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 февраля

От Моцарта до Годунова

Моцарт, Пушкин, Есенин, Высоцкий, Борис Годунов… В своих ролях Сергей Безруков абсолютно органичен и достоверен. Он не играет, а проживает жизнь. Но можно ли по созданным образам судить о нем как о человеке? Приоткрыть завесу тайны попытаются авторы нового документального фильма "Сергей Безруков. Все через край" ("ТВ Центр", 24 февраля, 09:45).

У актера своя рок-группа, своя кинокомпания, театр, которым он руководит. Он член Общественного совета при Министерстве обороны России, снялся в 65 фильмах. Сейчас, в 45, он заявляет, что впервые счастлив - а к этому Сергей Безруков шел долго. Его второй женой стала режиссер и сценарист Анна Матисон. Она подарила Сергею новые роли и двоих детей...

Участники фильма - Виталий Безруков (отец), Андрей Житинкин, Владимир Бортко, Никита Высоцкий, Дмитрий Дюжев, Евгений Миронов, Ирина Пегова, Гоша Куценко, Николай Расторгуев, Елизавета Боярская, Ксения Раппопорт, Алена Бабенко, Екатерина Гусева, Галина Бокашевская, Карина Андоленко, Антон Хабаров.

Счет идет на часы

На НТВ - премьера мини-сериала "Пустыня", главные роли в котором сыграли Павел Трубинер и Алексей Комашко. Главному разведывательному управлению становится известно, что полевой командир Масуд планирует масштабный теракт, даже превосходящий атаку 11 сентября. ГРУ внедряет к Масуду подполковника Николая Крылова - сокурсника и близкого друга по Рязанскому училищу ВДВ. Задача Николая - в "доверительном" разговоре понять, соответствует ли действительности информация о готовящемся теракте.

Крылов узнает, что механизм запущен, счет идет на часы, замаскированный пункт, способный нанести удар, существует. Самое страшное в том, что теракт может быть осуществлен даже без участия Масуда. Николай принимает решение: он помогает бежать террористу и исчезает вместе с ним.

В фильме также снимались Бесо Гатаев, Мария Денисова, Дарья Егорова, Михаил Елисеев, Олег Чернов, Алан Догузов, Вадим Цаллати, Анатолий Петров, Али Мухаммад, Сейдулла Малдаханов, Самвэл Мужикян, Алексей Манцыгин, Тимур Бадалбейли и другие.

Улыбка Янковского

23 февраля - 75 лет со дня рождения Олега Янковского. К юбилею актера на "России К" покажут документальный фильм "Янковский" (18 февраля, 22:00), художественный фильм "Полеты во сне и наяву" (23 февраля, 19:45, повтор 24 февраля, 10:40), авторскую программу Сергея Соловьева "Те, с которыми я…" (23 февраля, 21:15).

Фильм "Янковский" покажет и Первый канал (23 февраля в 23:10). Это работа режиссера Аркадия Когана. В картине воспоминания коллег и близких об актере чередуются с фрагментами его киноработ: "Щит и меч", "Служили два товарища", "Зеркало", "Обыкновенное чудо", "Влюблен по собственному желанию", "Полеты во сне и наяву".

В фильме принимают участие Ростислав Янковский, Николай Янковский, Филипп Янковский, Иван Янковский, Наина Ельцина, Галина Волчек, Инна Чурикова, Ирина Купченко, Лора Гуэрра и другие. На Первом канале к дате также повтор фильма "Олег Янковский. Я на свою беду бессмертен" - 22 февраля в 12:15.

Адмирал Кузнецов и его дело

Новый документальный фильм телеканала "Россия 1" "Адмирал Кузнецов. Флотоводец победы" - авторская работа Алексея Денисова - рассказывает о непростом жизненном пути адмирала флота Советского Союза Николае Герасимовиче Кузнецове. О его сильных разногласиях с руководством страны (как Сталиным, так и Хрущевым), о безумных переживаниях из-за увольнения с флота и невозможности помочь Родине.

Легендарный адмирал, посвятивший всю свою жизнь строительству и развитию военно-морских сил страны стал в одночасье простым пенсионером в возрасте 51-го года. Гибель флагмана черноморской эскадры, линкора "Новороссийск", 29 октября 1955 года была использована Хрущевым и Жуковым как повод, чтобы наконец избавиться от слишком принципиального и не идущего на сделки с совестью адмирала.

После завершения расследования, правительственная комиссия назвала прямыми виновниками гибели людей командующего Черноморским флотом вице-адмирала Пархоменко и еще целый ряд начальников и командиров Черноморского флота. Однако главный гнев руководители страны и Министерство обороны обрушили на командующего военно-морским флотом СССР адмирала Николая Кузнецова.

Под его руководством советский флот с честью прошел через тяжелые испытания Великой Отечественной войны. Незадолго до своей отставки он утвердил проект по строительству первой атомной подводной лодки. По его инициативе были открыты новые морские училища и школы. А также по предложению молодого наркома Сталин утвердит и новый общенародный праздник - День ВМФ.

В фильме впервые осветят события острых разногласий адмирала Кузнецова и высшего руководства страны, покажут "изнанку" всей ситуации и пригласят на съемку фильма его невестку Раису Кузнецову, благодаря которой будут обнародованы многие вещи, которые раньше считались "непроходными".

Афганистан: ошибка или необходимость?

30 лет назад, в феврале 1989 года, завершилось почти десятилетнее пребывание ограниченного контингента советских войск на территории Афганистана. Специальный репортаж "Афган. Герои и предатели" ("ТВ Центр", 18 февраля, 22:30), посвящен трагическим событиям.

В период перестройки и последовавшие за ним "лихие 90-е" афганскую эпопею было принято называть не иначе как "трагической ошибкой преступного режима", и сотни тысяч вернувшихся на родину ветеранов ждал не самый радушный прием. Съемочная группа побеседовала с простыми солдатами-афганцами - участниками тех событий. А еще авторы попытались ответить на вопросы: действительно ли та война являлась ошибкой советских руководителей? Можно ли было избежать военной операции? В чем сложность "афганского вопроса" сегодня, и почему американские войска тоже застряли там всерьез и надолго?

"Самое удивительное то, что в Таджикистане нам удалось отыскать тот самый бронетранспортер, на борту которого генерал-лейтенант Борис Громов последним пересек по Мосту Дружбы границу двух стран. Кстати, именно этот офицер разработал план операции по отходу через перевал Саланг, завершившийся без потерь", - рассказывает автор сюжета Дмитрий Гусев.

Африка: "игра" на выживание

Премьера НТВ - документальный фильм Алексея Поборцева из цикла "НТВ-видение" "Секретная Африка. Выжить в Ангольской Саванне". Эфир - 23 февраля в 23-15.

1981 год, август, 4 часа утра… Механизированные подразделения войск ЮАР с территории Намибии предпринимают массированное наступление на приграничный ангольский город Онджива. Город в руинах, военный гарнизон практически уничтожен. Мало кто знает, что в ангольских бригадах служат советские военные советники. Они помогают правительственным войскам в войне с партизанами группировки УНИТА. В стране уже много лет идет жестокая гражданская война. Несмотря на опасность и тяжелые условия, советники живут вместе с семьями. В то утро четверо советских были убиты, один попал в плен. Так вышло, что две женщины и пятилетний ребенок оказались "отрезанными" от мужчин, одна из женщин ранена. Как выжить без медикаментов, без еды и воды, под обстрелами, в африканской саванне? Но эти женщины смогли пройти пешком почти 500 километров, сумели спастись и, в конце концов, найти своих мужей, которым тоже пришлось несладко.

"Я сам участвовал в этой войне", - говорит Алексей Поборцев. - Совсем молодым лейтенантом, сразу после института, я служил в Анголе военным переводчиком. Всю страну объездил. Уже более 30 лет прошло с тех пор. И вот мы опять на местах боев. Я многое знаю про ту войну, и это не первый мой фильм про Африку. Но потрясающие истории наших женщин для меня совершенно удивительны. Я поражен их силой воли, героизмом. Об этом наш фильм".

Не летом, но с Башметом

С 14 по 24 февраля в Сочи проходит XII Зимний международный фестиваль искусств. С 2011 года он член Европейской ассоциации фестивалей, с 2017 - Международной театральной лиги "Шелковый путь". Он также включен в двадцатку лучших фестивалей мира. Артистический директор фестиваля - Юрий Башмет. В этом году зрителей фестиваля ожидает несколько премьер, в том числе хоровой оперы Александра Чайковского.

Телеканал "Россия К" освещает основные события мероприятия. С понедельника по четверг - 18-21 февраля в 12:30 - в эфире дневники XII Зимнего международного фестиваля искусств. 18 февраля в 17:50 в телеэфире - открытый мастер-класс Юрия Башмета, который проходил в 2018 году в рамках III Международной музыкальной академии, которая носит имя этого прославленного альтиста. Академия проводится в целях выявления и поддержки одаренных молодых музыкантов и включает в себя концертные выступления, а также целый комплекс образовательных мероприятий, состоящий из мастер-классов и уроков всемирно известных исполнителей и лекций выдающихся деятелей музыкального искусства. 23 февраля в 17:00 канал покажет гала-концерт XII Зимнего международного фестиваля искусств, в котором примут участие выдающиеся музыканты со всего мира.

Бедовая Любовь

Новый документальный фильм "Любовь Успенская "Почти любовь, почти падение" - на Первом канале 24 февраля в 14:50. Он рассказывает о женщине, которая не боится резко менять свою жизнь. И делала это не раз и не два... Крутых поворотов, личных драм и трагедий в жизни Успенской было столько, что и не счесть. Ее мама умерла в тот день, когда родилась Люба. Мамой девочка звала бабушку и только в десять лет узнала правду о своем рождении.

История семьи певицы, вообще, могла бы стать сюжетом самой настоящей мелодрамы в латиноамериканском стиле. Родители певицы познакомились... в тюрьме. Мама будущей певицы работала медсестрой в тюремном лазарете, а папа отбывал срок за преступление, которого не совершал. Карьеру певицы Люба начинала в киевских ресторанах, работала с цыганами. В 18 она сбежала из дома и вышла замуж за музыканта Виктора Шумилова. Брак быстро распался. Потом она разводилась еще два раза. Успенская признается, что она не из тех, кто плачет на руинах опостылевшего брака. Рвет всегда первой!

В 1978 году Успенская снова решилась на резкий поворот - подала документы на отъезд в Америку и попала в один из лучших русских ресторанов на Брайтон Бич "Садко" (об эмигрантском периоде жизни Успенской расскажут музыканты Вилли Токарев и Гари Голд). В Америке певица нашла мужа (четвертого!), но на всю оставшуюся жизнь. С Александром Плаксиным они уже четвертый десяток! Певица долго не могла забеременеть и только в 35 лет наконец родила дочь, которую назвали Таней. Девочке было три года, когда ее мама снова порвала с привычным укладом жизни - и... вернулась в Россию.

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В эфире "России 1" большой юбилейный концерт, посвященный 90-летию Академического ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова, который состоялся в Большом театре. В концерте произведения, которые уже не одно десятилетие являются визитными карточками ансамбля: "Несокрушимая и легендарная", "Соловьи", "Ехал я из Берлина", "Смуглянка", "Калинка", "Коробейники", "Очи черные". И, конечно, "Священная война".

Также канал покажет юбилейный концерт, посвященный 85-летию народного артиста СССР Василия Ланового в Государственном Кремлевском дворце. Юбиляр читал стихи, пел песни, приветствовал гостей вечера. На сцене выступили Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, Кубанский казачий хор, Лариса Долина, Олег Газманов, Екатерина Гусева, Денис Майданов, Нонна Гришаева, Зара, Александр Маршал, Мизаил Ножкин, Глеб Матвейчук, Надежда Бабкина, Тамара Гвердцители, Валерий Сюткин, Юлия Савичева, группа "Любэ" и Николай Расторгуев, хор Турецкого и другие артисты. Особое место в программе занял эпизод, посвященный фильму "Офицеры", в котором приняли участие Алина Покровская и актер, исполнявший роль курсанта Вани. Ведущая концерта - Анна Ковальчук.