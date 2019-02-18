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18.02.2019 13:35
Рубрика: В мире

ДНР: Взрывами в центре Донецка Киев хотел напугать ОБСЕ

Текст: Петр Лихоманов

Утренние взрывы в центре Донецка - это провокация, организованная украинскими силовиками для запугивания наблюдательной миссии ОБСЕ. Об этом заявил заместитель командующего корпусом Министерства обороны Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, первоначальная информация о том, что три бомбы были сброшены в районе бульвара Пушкина с беспилотного летательного аппарата, оказалась неточной: взрывные устройства были заложены диверсантами, а не доставлены по воздуху. "Никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. Есть два разрушения - крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева", - цитирует РИА Новости Басурина.

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По словам представителя армейского командования ДНР, минирование имело две цели: "Напугать миссию ОБСЕ, и реализовать план по вводу вооруженной миссии ОБСЕ сюда при помощи США", - сказал Басурин.

Напомним, сегодня утром в центре Донецка прогремели три взрыва, в том числе рядом с гостиницей, где проживают наблюдатели ОБСЕ. В результате диверсии, к счастью, никто не пострадал.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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