ДНР: Взрывами в центре Донецка Киев хотел напугать ОБСЕ

Утренние взрывы в центре Донецка - это провокация, организованная украинскими силовиками для запугивания наблюдательной миссии ОБСЕ. Об этом заявил заместитель командующего корпусом Министерства обороны Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, первоначальная информация о том, что три бомбы были сброшены в районе бульвара Пушкина с беспилотного летательного аппарата, оказалась неточной: взрывные устройства были заложены диверсантами, а не доставлены по воздуху. "Никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. Есть два разрушения - крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева", - цитирует РИА Новости Басурина.

По словам представителя армейского командования ДНР, минирование имело две цели: "Напугать миссию ОБСЕ, и реализовать план по вводу вооруженной миссии ОБСЕ сюда при помощи США", - сказал Басурин.

Напомним, сегодня утром в центре Донецка прогремели три взрыва, в том числе рядом с гостиницей, где проживают наблюдатели ОБСЕ. В результате диверсии, к счастью, никто не пострадал.