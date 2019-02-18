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18.02.2019 19:31
Рубрика: Власть

ЕС договорился о новых антироссийских санкциях

Текст: Константин Волков

Как заявила 18 февраля глава европейской дипломатии Федерика Могерини, государства-члены ЕС достигли консенсуса касательно новых санкций против России. Ограничения планируется ввести в связи с инцидентом в Керченском проливе. Заявление было сделано после заседания глав МИД 28 стран Евросоюза.

Фото: iStock
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По словам Могерини, консенсус - это главное, а формальности будут оформлены в течение ближайших дней. Предполагается, что ограничения коснутся восьми человек, которых внесут в так называемый "черный список ЕС". Речь идет об одном из многочисленных стоп-листов, которые Евросоюз составляет по самым различным поводом и касательно разных отраслей.

Вместе с тем Могерини отметила, что санкции в отношении России "не должны оставаться навсегда", однако "время для их отмены еще не пришло".

Инцидент, которым ЕС воспользовался для введения новых санкций, произошел 25 ноября 2018 года в Черном море неподалеку от Керченского пролива. Два военных катера и одно судно ВМС Украины попытались пройти через Керчь-Еникейский канал с нарушением порядка следования судов. Они были задержаны российскими пограничниками. 24 украинских моряка были арестованы.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации Европейский союз Санкции и антисанкции
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