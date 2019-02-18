В американском Солт-Лейк-Сити завершился восьмой этап Кубка мира, последний перед чемпионатом мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 9 по 17 марта. Результаты смешанной эстафеты и сингл-микста стали известны после подписания этого номера "РГ" в печать.

В четырех индивидуальных стартах, состоявшихся в предыдущие дни, сборная России славы не снискала. Выше всех сумел подняться лидер мужской сборной Александр Логинов в пасьюте: начав гонку преследования с 28-й строчки, он пришел к финишу седьмым.

Впрочем, спортивные результаты наших биатлонистов временно отошли на второй план благодаря одному из лидеров мужской команды Евгению Гараничеву. Как выяснилось, чтобы о тебе заговорили, вовсе необязательно выигрывать медали. Можно просто не выйти на старт. Евгений, собственно, так и сделал.

На пасьют он должен был уйти с 15-й позиции (самой высокой среди всех наших) и отставанием в минуту от лидера, но в стартовом створе так и не появился. Понятно, исчезновение биатлониста вызвало определенные волнения, однако причина отсутствия Гараничева оказалась довольно банальной и даже курьезной.

"Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт... Извините!" - позже написал в Инстаграме спортсмен. Когда Евгений все же появился в стартовом городке, торопиться ему уже не имело смысла: по правилам, если спортсмен отклоняется от времени своего старта больше чем на три секунды, следует дисквалификация.

- По-простому говоря, это нарушение трудовой дисциплины, - высказался в эфире "Матч ТВ" тренер российской сборной Сергей Белозеров. - Для начала это не выговор, а просто порицание. Будем разговаривать - поймем ситуацию.

К слову, несмотря на казус, Гараничеву все-таки доверили бежать этап в смешанной эстафете.

Что касается спортивных итогов американского этапа, в мужском зачете он запомнится тем, что впервые в сезоне не было доминирования лидера Кубка мира норвежца Йоханнеса Бе. В двух личных гонках подряд скандинав остался без медалей (5-е и 4-е места), чего в текущем сезоне с ним еще не бывало. Хотя на лидерстве Йоханнеса в общем зачете это никак не сказалось. Вторую строчку, правда, с большим отставанием сохранил наш Логинов.

У женщин борьба за Хрустальный глобус более ожесточенная. И разворачивается она между итальянками. После пасьюта на первое место вышла Лиза Витоцци, опередив на семь баллов Доротею Вирер.