Facebook торгует личными данными англичан

Давний конфликт между британскими законодателями и американской компанией Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, вышел на новый уровень. В понедельник комитет по цифровым технологиям палаты общин опубликовал доклад под названием "Фейковые новости" - результат 18-месячного расследования, инициированного в том числе на основании жалоб от компаний-разработчиков программного обеспечения на недобросовестную конкуренцию.

Кроме того, резонансным поводом стали откровения осведомителя Кристофера Уайли, бывшего сотрудника компании Cambridge Analytica, сообщившего о том, что незадолго до голосования по "брекзиту" в ее распоряжение попала база с личными данными миллиона пользователей соцсети. После того как руководитель Facebook Марк Цукерберг не пожелал предстать перед палатой общин на слушаниях по этому резонансному делу, британские законодатели обвинили его в "неуважении" к парламенту, напоминает The Guardian. Этот эпизод они припоминают и в свежем докладе, называя соцсеть ни много ни мало "цифровым гангстером", обвиняя компанию в нарушении законов о сохранении конфиденциальности данных в том числе англичан, которые теперь попали в другие источники.

Издание отмечает, что по сути британская сторона предлагает установить над Facebook контроль, изменив для этого законодательство Соединенного Королевства. Эту инициативу газета признает "беспрецедентной". В выводах парламентариев, которые основаны "на 170 аналитических записках и 73 свидетельских показаниях", содержится и политический контекст.

В Британии Facebook назвали "цифровым гангстером", обвинив компанию в нарушении законов о сохранении конфиденциальности данных

Так, палата общин рекомендует коллегам с Даунинг-стрит,10, запустить расследование "по поводу иностранного вмешательства во все британские выборы начиная с 2014 года". Показания техдиректора компании Майка Шрепфера, который в свое время по сути опроверг иностранное, в том числе российское, влияние на исход "брекзита" через Facebook, Лондон не удовлетворили. Ранее Шрепфер пошутил, что на кампанию по вмешательству, как установили специалисты Facebook, было потрачено лицами из-за рубежа не больше 1 доллара.