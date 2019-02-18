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18.02.2019 17:05
Рубрика: Экономика

ФНС запустила калькулятор для расчета налоговой нагрузки на бизнес

Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила на своем официальном сайте новый электронный сервис для расчета налоговой нагрузки. С его помощью компании и организации, применяющие общий режим налогообложения, смогут сравнивать свою налоговую нагрузку, в том числе по отдельным фискальным платежам, со средними значениями по отрасли в разрезе регионов. Позже в список параметров для расчета будет добавлен такой показатель, как масштаб деятельности предприятия, обещают в ФНС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Налоговая нагрузка рассчитывается как отношение уплаченных налогов к доходам организации. Уровень фискального бремени может отличаться в зависимости от отраслевой принадлежности, масштабов деятельности компании, региональных факторов, влияющих на условия ведения бизнеса. Поэтому одним из общепринятых методов определения обоснованности налоговой нагрузки компании является ее сравнение со средними значениями по отраслям экономики (за исключением финансового и бюджетного секторов экономики, что обусловлено спецификой их налогообложения), поясняют в Федеральной налоговой службе.

Фото: Олеся Курпяева
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Там рассчитывают, что использование калькулятора позволит налогоплательщикам "увидеть себя глазами налоговых органов". Это положительно скажется на их возможности оценить собственные налоговые риски, уточнили "РГ" в пресс-службе ФНС.

Налоговая нагрузка - один из элементов предпринимательского климата. Чем она больше, тем сильнее желание бизнеса сэкономить, отмечает Наталья Бокова, эксперт по налогообложению СКБ Контур. С одной стороны, калькулятор действительно будет полезен предпринимателям для оценки не только своей нагрузки, но и ее уровня у контрагентов, полагает Бокова. С другой стороны, низкая налоговая нагрузка организации - это повод включить ее в план выездных проверок. Поэтому важно, чтобы сервис не стал основным инструментом оценки налогоплательщиков самими налоговыми инспекторами. "Налоговая нагрузка зависит от множества факторов, которые робот-калькулятор учесть не может", - указывает эксперт.

В рамках развития системы налогового мониторинга Федеральная налоговая служба начала тестировать и новый интерфейс личного кабинета налогоплательщиков-юрлиц. В числе новаций - публикация информации о налоговых рисках компании. В принципе, предприниматели и сейчас в состоянии понять, стоит ли ждать проверки из налоговой или нет. Критерии оценки риска общедоступны, с их помощью вполне реально определить вероятность предъявления налоговым органом претензий к тому или иному налогоплательщику, напоминает заместитель начальника управления камерального контроля ФНС Марина Крашенинникова. Однако нововведение, по ее словам, сделает этот процесс проще.

В качестве первой информации для публикации налоговики выбрали риск непредставления или несвоевременного представления налоговой декларации и риск блокировки счета. Налогоплательщик в личном кабинете в режиме онлайн сможет видеть, сколько деклараций он представил всего и сколько с нарушением сроков, каков риск, что в ближайшее время ему заблокируют счет. Но главное, он сможет получить рекомендации, как этот риск снизить.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС
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