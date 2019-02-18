Фонд родных языков предлагает изучать 277 языков и диалектов

Концепция изучения родных языков передана на обсуждение в российский парламент.

- У нас с родными языками много проблем, - признал глава Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. - Крепнет русский, как объединяющий всех, идет ренессанс семи языков-миллионников - татарского, чувашского и пяти кавказских, но есть и нежелание говорить на родных языках у народов Сибири и Дальнего Востока. Чтобы сохранять языки и самобытность культур, концепция предлагает "дорожные карты", которые должны выстраивать сами регионы и носители языков, а федеральная программа заложит подходы и финансирование.

Гильмутдинов признал, что из 24 языков, на которых ведется обучение, учебники есть лишь для 9 языков. Еще разработано 10 учебных программ для других языков и создаются новые. Этим занят Фонд родных языков. Его цель - системно укрепить языковое "панно" разнообразия. Переломить ситуацию должно принятие концепции и издание в 2019 году 104 учебников на семи языках-миллионниках, а в 2019-2021 годах - выпуск еще 124 учебников родной речи на 24 языках.