Полковник французской армии Франсуа-Режи Легрие, принимавший участие в боевых действиях на востоке Сирии против ДАИШ ( запрещена в РФ, - прим. "РГ") в составе международной коалиции, жестко раскритиковал действия западников. Его отчет появился в военном журнале Revue Defense Nationale ("Национальная оборона"), а также на его сайте. Правда, вскоре с него был снят, а главный редактор издания генерал Жером Пеллистранди, посыпав голосу пеплом, признался, что "допустил оплошность" с этой публикацией. Тем не менее критические замечания полковника попали в некоторые печатные СМИ, включая парижскую газету "Монд".

Откровенно говоря, это первый случай открытого осуждения действий международной коалиции в Сирии со стороны кадрового военного высокого ранга, который в течение шести последних месяцев командовал французским контингентом "на земле", а если конкретно - специальным батальоном 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Caesar. Кстати, совсем недавно, 9 февраля, он давал пояснения министру обороны (или, как здесь называют, "армий") Флоранс Парли, побывавшей в том регионе с ознакомительной миссией.

Так вот, Франсуа-Режи Легрие в своей статье рассказал о том, как происходила в конце прошлого года - начале этого операция по освобождению от боевиков сирийского города Хаджин, расположенного в 50 километрах от границы с Ираком. По его словам, для этой операции были характерны "медлительность и перебои, чрезмерные затраты и многочисленные разрушения".

При этом были уничтожены "больницы, дороги, мосты, мечети, жилые строения", что воспринималось, утверждает полковник, американцами "без каких-либо комплексов".

Проамериканская коалиция показала отвратительный образ того, что собой представляет освобождение на западный манер

"Мы продемонстрировали местному населению отвратительный образ того, что собой представляет освобождение на западный манер", - пишет Франсуа-Режи в статье, озаглавленной "Хаджин: тактическая победа или стратегическое поражение?".

Он также прошелся по координации действий между западной коалицией и "Силами демократической Сирии" (СДС), куда входят курдские отряды самообороны и различные арабские оппозиционные подразделения. По суждению французского полковника коалиция, отказавшись задействовать наземные силы и предоставив инициативу СДС, "получившим подряд от американцев", утратила свободу действий и стратегическую инициативу. "Оказавшись зажатой между решением Дональда Трампа уйти с северо-востока Сирии и шаткой позицией СДС, коалиция ничего лучшего не нашла, как усилить бомбардировку, чтобы поскорее со всем разобраться", - констатирует полковник. В итоге Хаджин превратился в "поле руин". Как полагает автор статьи, "освободители оставили после себя семена, которые дадут в будущем всходы в виде нового противника".

Что касается боевиков, то поняв, что их ждет неизбежное поражение, они перебрались в заранее подготовленные безопасные зоны, оставив на месте "горстку иностранных бойцов". Французский военный убежден: "Далеко недостаточно иметь техническое преимущество, в том числе в воздухе, чтобы одержать победу". И резюмирует: "Война не сводится к тому, чтобы, как полагают американцы, просто уничтожить цели, как это происходит в ярмарочном тире; чтобы ее выиграть, нужны политический реализм и адекватная стратегия".