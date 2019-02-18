Газпром снизил экспорт газа из-за потепления

За первые полтора месяца нового года, с 1 января по 15 февраля, "Газпром" сократил экспорт газа в дальнее зарубежье на 1,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 25,9 млрд кубометров. Эта информация размешена в сообщении российского газового холдинга.

Причина - теплая зима в Европе. До этого, в 2018 году, экспорт газа в дальнее зарубежье газа был увеличен на 3,4% по сравнению с показателем 2017 года - до 201 млрд кубометров. Показатель экспорта стал рекордным за всю историю компании "Газпром". Об этом рассказал глава компании Алексей Миллер.

Повышенный спрос на российский газ продемонстрировали многие страны: импорт в Италию вырос на 51,3%, в Австрию - на 33,1%, в Чехию - на 66,2%, во Францию - на 7%, в Венгрию - на 11,4%, в Словакию - на 10%, в Финляндию - на 10,7%, в Данию - на 21,1%, в Сербию - на 8,6%.