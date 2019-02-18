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18.02.2019 17:12
Рубрика: Власть

Госдума 21 февраля рассмотрит поправки о криминальных авторитетах

Текст: Татьяна Замахина

Госдума 21 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект о противодействии организованной преступности. Мишенью инициативы президента станут так называемые "воры в законе", которым будет грозить до 20 лет тюрьмы и крупный штраф. Дату рассмотрения законопроекта одобрил Совет Госдумы, о решении которого журналистам сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству рассчитывают на принятие поправок в нынешнем марте, сообщил журналистам глава комитета Павел Крашенинников.

- Изменения, инициированные президентом, значительно расширяют возможности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, - прокомментировал инициативу парламентарий.

Он объяснил, что криминальные авторитеты, как правило, недосягаемы для следствия, поскольку доказать их причастность к совершаемым преступлениям практически невозможно. Именно "воры в законе", по словам парламентария, поддерживают жизнеспособность преступных сообществ, следят за "порядком" в преступном мире, обеспечивают нужные связи и условия для совершения преступлений.

Фото: iStock
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- Следственные органы, даже располагая информацией об их противоправной деятельности, не имеют достаточных инструментов для привлечения к уголовной ответственности. Благодаря предложенным поправкам в УК РФ эта ситуация изменится, - уверен глава комитета.

Действующим законодательством установлена уголовная ответственность для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, но только если оные совершили преступление. То есть организовали ОПГ, руководят его деятельностью.

- В ином случае они не могут быть привлечены к ответственности по уголовному законодательству. Поэтому такие лица, являясь лидерами преступного мира и координируя деятельность возглавляемых ими сообществ, зачастую уходят от ответственности, - сказал Павел Крашенинников.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Законопроектом предлагается исправить эту ситуацию, дополнив Уголовный кодекс новой статьей, которая вводит уголовную ответственность за сам факт лидерства в преступной иерархии. Такое преступление будет караться лишением свободы от 8 до 15 лет с возможным максимальным штрафом до 5 млн рублей. Применение условного осуждения к таким лицам исключается, подчеркнул глава комитета. Кроме того, согласно проекту закона, создание или руководство ОПГ карается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей, за участие в собраниях организаторов ("сходках") - на срок от 12 до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей. А за преступные деяния криминальный авторитет наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей. Возможно также пожизненное лишение свободы. Законопроектом исключается возможность применения условного осуждения.

Вместе с тем, если покинуть ОПГ или сотрудничать с правоохранителями в целях раскрытия преступлений, то можно получить освобождение от уголовной ответственности.

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