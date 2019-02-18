Госдума отложит обязательную оплату по картам в магазинах

Ранее планировалось, что все торговые предприятия, в том числе интернет-магазины и киоски начнут принимать банковские карты с 2021 года. Теперь этот срок будет перенесен на 2023 год. Поправки в закон "О защите прав потребителей" находятся на стадии обсуждения. Их планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.

Аксаков сообщил, что рассматривается срок внедрения обязательной оплаты картами для торговых предприятий с оборотом от 20 миллионов рублей с 1 января 2020 года, от 10 миллионов рублей - с 1 января 2021 года, от 5 миллионов рублей - с 1 января 2022 года. Все без исключения торговые предприятия должны будут обеспечить оплату картой с 1 января 2023 года.

Сейчас есть правило принимать к оплате в обязательном порядке карты "Мир" для торговых объектов с оборотом от 40 миллионов рублей.