Хочется быть первыми. Нет, не в тоннах, не в баррелях, не в том, сколько раз можно отстреляться - для этого есть отдельный счет. А в нас самих - сколько мы живем, насколько благополучны, радуемся или, наоборот, нахмурены и ходим с насупленными бровями.

Что ж, по индексу человеческого развития мы - 49-е в мире. Считается, что это "очень высокое" развитие, в мире есть те, кому гораздо хуже, но все-таки хочется разобраться - почему не первые и даже не десятые и когда ими, наконец, станем.

Тем более что есть страны в нашем понимании - вроде бы "не очень", но, по мнению Организации объединенных наций (ООН), стоящие гораздо выше нас. Объединенные Арабские Эмираты - 34-е место по человеческому развитию, Катар - 37-е, Саудовская Аравия - 39-е.

Самый первый, самый драгоценный "индикатор" - это сколько лет живем. Все ради этого. У нас пока - 72,7 года, примерно 95 - 96-е место в мире (данные за 2017 год). В ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии живут дольше, чем в России. Чтобы быть в первых рядах по "человеческому развитию", нужно жить до 82 - 83 лет. У Израиля, который только на 22-м месте по индексу человеческого развития, ожидаемая продолжительность жизни - 82,7 года. 20 процентов населения - русскоязычные. Те же самые люди, но живут дольше. У Норвегии (1-е место по человеческому развитию) - 82,3 года. У Чехии (27-е место) - 78,9 года. Чехия ведь тоже из советского прошлого - значит, для нас ничего недостижимого нет.

А чем еще нужно удивить мир, чтобы стать первыми? Ответ - уровнем благополучия. Как он измеряется? ООН любит "Валовой национальный доход на душу населения по паритету покупательной способности". Для Норвегии этот показатель - 68 тысяч долларов на человека, для Израиля - 32,7 тысячи, Чехии - 30,6 тысячи, а для России - 24,2 тысячи долларов. Это большой разрыв, нужны годы, чтобы его сократить, а еще лучше - чтобы стать с другими наравне. Значит, нужно все время рваться вперед - наращивать личное потребление, чтобы лучше и дольше жить.

Но как бы разобраться более подробно, где мы проигрываем, в чем наши самые слабые места? Мы на 48 - 49-х местах в мире по смертности детей до года (ООН, 2016 год), хотя она в России постоянно снижается. С начала 1990-х годов упала почти в три раза. А у Норвегии еще быстрее, будучи в три раза ниже, чем в России (2016 год). В Израиле и Чехии детская смертность до одного года в 2 - 2,5 раза меньше, чем в нашей стране, темпы ее падения - такие же, как в Норвегии. Понять бы, что еще можно срочно сделать в России? Добить врага - детскую смертность - в самом его логове!

А как там с текущими расходами на здравоохранение и что показывает международная статистика? Для России такие расходы - 5,6 процента ВВП. Это 118-е место в мире. Норвегия - 10 процентов, Израиль - 7,4 процента, Чехия - 7,3 процента ВВП. Чтобы жить больше 80 лет, эти расходы обычно составляют 9 - 12 процентов ВВП. Посмотрите на первую десятку стран: Япония (83,7 года) - 10,9 процента, Швейцария (83,4 года) - 12,1 процента, Германия (81 год) - 11,2 процента, Австралия (82,8 года) - 9,4 процента, Испания (82,8 года) - 9,2 процента, Италия (82,7 года) - 9 процентов, Израиль (82,5 года) - 7,4.

Чтобы быть лучшими в человеческом развитии, на медицину и образование надо тратить от 13% ВВП. У нас 10%

Любой отчет стоит читать, как врач - кардиограмму. Что говорит нам международная статистика о государственных расходах на образование? Мы тратим на эти цели 3,8 процента ВВП (2012 - 2017 годы). Это 88-е место в мире. Для стран, находящихся в первой десятке, обычны расходы на образование в пределах 4,9 - 7,7 процента ВВП. Норвегия, находящаяся на первом месте по уровню человеческого развития, - 7,7 процента. Израиль - 5,7, Чехия - 4 процента (в ней невелика роль высшего образования). Швейцария - 5,1, Германия - 4,9, Австралия - 5,2, Испания - 4,3, Италия - 4,1, Израиль - 5,7 процента.

Очень хорошо виден тренд. Чтобы быть лучше всех в человеческом развитии, на здравоохранение и образование нужно тратить от 13% ВВП и выше. Хотя бы. По меньшей мере. У нас пока ниже 10% ВВП.

А что еще тащит "уровень человеческого развития" в России вниз? И на это есть ответ у международной статистики - проблемы с нашей личной безопасностью. Россия среди 27 стран мира, в которых число убийств на 100 тысяч человек является наивысшим (2011 - 2016 годы). У стран, находящихся в первой десятке по уровню человеческого развития, их в 10 - 20 раз меньше. Мы на 7-м месте в мире по числу заключенных на 100 тысяч человек. В первой десятке стран их в 2-10 раз меньше. За всем этим - спокойствие на улицах, окна без решеток, тишина.

Медицина, образование, условия жизни, при которых преступность неизбежно снижается, - все это номер один для того, чтобы тратить деньги и ресурсы. Какое бы это было счастье, если бы качеством образования в России были удовлетворены 90 процентов населения, как в Норвегии. Сейчас - 52 процента (2012 - 2017 годы).

А качеством медицинской помощи сегодня в Норвегии удовлетворены 88 процентов, у нас - 35 процентов. Уровень жизни? Норвегия - 95 процентов, Россия - 47 процентов. Ощущение безопасности у женщин? Норвегия - 89, мы - 41 процент. А удовлетворенность свободой выбора? Или, точнее, свободой действовать? В Норвегии - 94 - 96 процентов, у нас - 57 - 65 процентов. Коллективизмом в Норвегии "заражены" в 2 - 3 раза больше людей, чем у нас дома.

В России продолжительность жизни - 72,7 года. В Израиле, где 20% населения из России - 82,7 года

В чем же тогда сегодня особое предназначение нашего общества и государства? В чем их уникальность и великость? Ответ прост - сделать так, чтобы как можно лучше был устроен и как можно дольше жил российский народ, с наименьшими рисками и с самыми большими возможностями для тех, кто придумывает, строит и обустраивает и обгоняет другие страны в технологиях, в продолжительности и качестве жизни. Именно так одно общество побеждает другие. Свободой и побуждением к действию, стимулами - в общих для всех рамках. Только из этого возьмутся и полная защита, и абсолютная безопасность, и скоростная динамика.