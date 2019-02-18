Новости

Назван элементарный тест для проверки здоровья сердца у мужчин 19:08
Кремль дал совет по ответу на блокировку проекта RT в Facebook 19:01
В Москве парковку сделают бесплатной 23 февраля 18:53
"Гардемарин" Жигунов рассказал, как ушел от Заворотнюк к первой жене 18:51
МИД РФ предложил США разблокировать счета венесуэльских компаний 18:41
На дублере Ленинского проспекта ограничат движение до июля 18:35
В Иране готовы отразить нападение США и Израиля 18:27
Маленькую собаку похитили у хозяйки прямо на улице в Москве 18:15
СКР не подтвердил слова матери Децла о причинах его смерти 18:15
Полиция Мурманска проверит обстоятельства смерти мужчины на остановке 18:12
Третьяковская галерея заключила миллионный контракт с Росгвардией 18:10
Как правильно выбрать новый автомобиль 18:00
В Ростовской области суд вынес приговор боксеру-дебоширу 17:53
Ученые нашли детенышей китов редкого вида в Атлантическом океане 17:49
Россия заняла второе место в мире по добыче нефти 17:42
В Cочи полицейский насмерть сбил ребенка 17:36
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на "Поле чудес" 17:30
Путин включил Беглова в состав Совбеза 17:28
Госдума 21 февраля рассмотрит поправки о криминальных авторитетах 17:12
В Москве 23 февраля будет холодно и ветрено 17:08
Церковь поддержала инициативу запретить продажу алкоголя до 21 года 17:03
Белорусский оркестр подготовил программу к юбилею Аллы Пугачевой 17:00
Citroen C5 Aircross приедет в Россию с умной подвеской 17:00
Лучшие фильмы "Кинотавра" бесплатно покажут в Москве 16:53
Сбившую насмерть таксиста певицу отпустили после допроса 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
18.02.2019 18:21
Рубрика: Общество

Как стать счастливыми

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Хочется быть первыми. Нет, не в тоннах, не в баррелях, не в том, сколько раз можно отстреляться - для этого есть отдельный счет. А в нас самих - сколько мы живем, насколько благополучны, радуемся или, наоборот, нахмурены и ходим с насупленными бровями.

Что ж, по индексу человеческого развития мы - 49-е в мире. Считается, что это "очень высокое" развитие, в мире есть те, кому гораздо хуже, но все-таки хочется разобраться - почему не первые и даже не десятые и когда ими, наконец, станем.

Тем более что есть страны в нашем понимании - вроде бы "не очень", но, по мнению Организации объединенных наций (ООН), стоящие гораздо выше нас. Объединенные Арабские Эмираты - 34-е место по человеческому развитию, Катар - 37-е, Саудовская Аравия - 39-е.

Самый первый, самый драгоценный "индикатор" - это сколько лет живем. Все ради этого. У нас пока - 72,7 года, примерно 95 - 96-е место в мире (данные за 2017 год). В ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии живут дольше, чем в России. Чтобы быть в первых рядах по "человеческому развитию", нужно жить до 82 - 83 лет. У Израиля, который только на 22-м месте по индексу человеческого развития, ожидаемая продолжительность жизни - 82,7 года. 20 процентов населения - русскоязычные. Те же самые люди, но живут дольше. У Норвегии (1-е место по человеческому развитию) - 82,3 года. У Чехии (27-е место) - 78,9 года. Чехия ведь тоже из советского прошлого - значит, для нас ничего недостижимого нет.

Россия заняла второе место в мире по добыче нефти

А чем еще нужно удивить мир, чтобы стать первыми? Ответ - уровнем благополучия. Как он измеряется? ООН любит "Валовой национальный доход на душу населения по паритету покупательной способности". Для Норвегии этот показатель - 68 тысяч долларов на человека, для Израиля - 32,7 тысячи, Чехии - 30,6 тысячи, а для России - 24,2 тысячи долларов. Это большой разрыв, нужны годы, чтобы его сократить, а еще лучше - чтобы стать с другими наравне. Значит, нужно все время рваться вперед - наращивать личное потребление, чтобы лучше и дольше жить.

Но как бы разобраться более подробно, где мы проигрываем, в чем наши самые слабые места? Мы на 48 - 49-х местах в мире по смертности детей до года (ООН, 2016 год), хотя она в России постоянно снижается. С начала 1990-х годов упала почти в три раза. А у Норвегии еще быстрее, будучи в три раза ниже, чем в России (2016 год). В Израиле и Чехии детская смертность до одного года в 2 - 2,5 раза меньше, чем в нашей стране, темпы ее падения - такие же, как в Норвегии. Понять бы, что еще можно срочно сделать в России? Добить врага - детскую смертность - в самом его логове!

А как там с текущими расходами на здравоохранение и что показывает международная статистика? Для России такие расходы - 5,6 процента ВВП. Это 118-е место в мире. Норвегия - 10 процентов, Израиль - 7,4 процента, Чехия - 7,3 процента ВВП. Чтобы жить больше 80 лет, эти расходы обычно составляют 9 - 12 процентов ВВП. Посмотрите на первую десятку стран: Япония (83,7 года) - 10,9 процента, Швейцария (83,4 года) - 12,1 процента, Германия (81 год) - 11,2 процента, Австралия (82,8 года) - 9,4 процента, Испания (82,8 года) - 9,2 процента, Италия (82,7 года) - 9 процентов, Израиль (82,5 года) - 7,4.

Чтобы быть лучшими в человеческом развитии, на медицину и образование надо тратить от 13% ВВП. У нас 10%

Любой отчет стоит читать, как врач - кардиограмму. Что говорит нам международная статистика о государственных расходах на образование? Мы тратим на эти цели 3,8 процента ВВП (2012 - 2017 годы). Это 88-е место в мире. Для стран, находящихся в первой десятке, обычны расходы на образование в пределах 4,9 - 7,7 процента ВВП. Норвегия, находящаяся на первом месте по уровню человеческого развития, - 7,7 процента. Израиль - 5,7, Чехия - 4 процента (в ней невелика роль высшего образования). Швейцария - 5,1, Германия - 4,9, Австралия - 5,2, Испания - 4,3, Италия - 4,1, Израиль - 5,7 процента.

Очень хорошо виден тренд. Чтобы быть лучше всех в человеческом развитии, на здравоохранение и образование нужно тратить от 13% ВВП и выше. Хотя бы. По меньшей мере. У нас пока ниже 10% ВВП.

А что еще тащит "уровень человеческого развития" в России вниз? И на это есть ответ у международной статистики - проблемы с нашей личной безопасностью. Россия среди 27 стран мира, в которых число убийств на 100 тысяч человек является наивысшим (2011 - 2016 годы). У стран, находящихся в первой десятке по уровню человеческого развития, их в 10 - 20 раз меньше. Мы на 7-м месте в мире по числу заключенных на 100 тысяч человек. В первой десятке стран их в 2-10 раз меньше. За всем этим - спокойствие на улицах, окна без решеток, тишина.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Россияне назвали своих любимых артистов

Медицина, образование, условия жизни, при которых преступность неизбежно снижается, - все это номер один для того, чтобы тратить деньги и ресурсы. Какое бы это было счастье, если бы качеством образования в России были удовлетворены 90 процентов населения, как в Норвегии. Сейчас - 52 процента (2012 - 2017 годы).

А качеством медицинской помощи сегодня в Норвегии удовлетворены 88 процентов, у нас - 35 процентов. Уровень жизни? Норвегия - 95 процентов, Россия - 47 процентов. Ощущение безопасности у женщин? Норвегия - 89, мы - 41 процент. А удовлетворенность свободой выбора? Или, точнее, свободой действовать? В Норвегии - 94 - 96 процентов, у нас - 57 - 65 процентов. Коллективизмом в Норвегии "заражены" в 2 - 3 раза больше людей, чем у нас дома.

В России продолжительность жизни - 72,7 года. В Израиле, где 20% населения из России - 82,7 года

В чем же тогда сегодня особое предназначение нашего общества и государства? В чем их уникальность и великость? Ответ прост - сделать так, чтобы как можно лучше был устроен и как можно дольше жил российский народ, с наименьшими рисками и с самыми большими возможностями для тех, кто придумывает, строит и обустраивает и обгоняет другие страны в технологиях, в продолжительности и качестве жизни. Именно так одно общество побеждает другие. Свободой и побуждением к действию, стимулами - в общих для всех рамках. Только из этого возьмутся и полная защита, и абсолютная безопасность, и скоростная динамика.

Общество Соцсфера Социология Экономика Макроэкономика Общество Здоровье Колонка Якова Миркина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Начало производства самолета МС-21 сдвинулось на 2020 год
Китай получит новые ракеты для С-400
Врач рассказал, как суперлуние повлияет на здоровье россиян
МИД назвал неприемлемой блокировку связанных с RT страниц в соцсетях
ДНР: Взрывами в центре Донецка Киев хотел напугать ОБСЕ