Испанская газета написала хвалебную статью о нацисткой дивизии

В испанской газете ABC, в рубрике "История" неожиданно появилась публикации, посвященная "героическому" пути печально известной "Голубой дивизии". Она состояла из добровольцев с Пиренейского полуострова, которые, в отличие от многих своих земляков-антифашистов, воевали в составе нацистского верхмата и участвовали в блокаде Ленинграда. Справедливости ради надо отметить, что многие читатели оставили под статьей возмущенные отзывы.

Автор пишет, что наемники вермахта "достойно сопротивлялись Красной армии в тяжелейших условиях", а участие в боях под Волховом и вовсе считает поводом для особой гордости. Напомним, что с 1941-го по 1943 год через 250-ю дивизию прошли 40-50 тысяч человек, пока Франко не отдал приказ о ее расформировании.

"Подача материала удручает. "Голубая дивизия" продлила чудовищную осаду Ленинграда, в которой погибло более миллиона человек", - пишет в комментариях пользователь под ником jean_7844. "Вызывает сожаление, что люди гордятся тем, что помогали нацистам - злейшему врагу человечества. Худшая страница в истории Испании", - возмущается PPedrovangaal.

"В немецких СМИ вы не найдете публикаций, прославляющих деяния нацистов на чужих землях. Только у нас такое возможно", - с горечью отмечает Hemeroteco. "Серьезно? "Голубая дивизия" - махина наемников, завербованных фашистским диктатором Франко, чтобы воевать за Гитлера против России, которая сражалась вместе с союзниками - США и Англией. В конце концов их разгромили, как и немецких захватчиков", - напоминает очевидное tavi134_25.

"Какая борьба с коммунизмом?! Великобритания, Франция, Польша - тоже коммунисты? "Голубая дивизия" защищала газ "циклон", крематории и газовые печи, гетто, массовые убийства и вторжения в чужие земли", - пишет Garcia. "Давно доказано, что "простые" солдаты вермахта прекрасно знали об уничтожении евреев и славян на Восточном фронте", - спорит с некоторыми оппонентами пользователь alkornoke.