Новости

Семь автомобилей пострадали из-за сильного ветра в Москве 11:28
В Москве полиция нашла в лесу 6-летнего ребенка 11:25
Грузия представила новый 120-мм самоходный миномет 11:25
Видео: слепой водитель разогнал Mercedes до 200 км/ч 11:13
На Кубани врачи восстановили женщине глотку из тканей руки 11:10
В Петербурге появилось граффити с Егором Летовым 11:08
Власти Прикамья сообщили о возможном падении ступени ракеты "Союз-2" 11:07
Около 100 классических произведений можно почитать в автобусах Подмосковья 11:07
В грузовике из Читы нашли черную икру на сто миллионов рублей 11:05
СМИ: В центре Донецка прогремел взрыв 11:01
Испанская газета написала хвалебную статью о нацисткой дивизии 11:00
На Урале "Искандеры" уничтожили командные пункты "противника" 10:56
Сэкономили на пушках: появилось фото нового оружия эсминца Zumwalt 10:51
Овечкин забросил 40 шайб в 10 сезонах НХЛ 10:45
В Перми из-за угрозы взрыва эвакуировали гимназию 10:37
На Урале МВД проверит информацию о насилии над женщиной-инвалидом 10:37
Первый российский электрический самолет взлетит в 2020 году 10:37
Москвичи смогут оплатить госуслуги без комиссии 10:36
Цена на нефть марки Brent начала неделю с роста 10:33
На Камчатке возродят традицию полуденного выстрела 10:31
Названы самые выгодные для покупки в России автомобили 10:30
В рейтинге самых популярных авто Москвы сменился лидер 10:22
МРК "Орехово-Зуево" на учениях в Черном море применит ракеты "Калибр" 10:15
Центральный павильон проката в Парке Горького превратят в дом-камень 10:15
В Ингушетии при взрыве газа пострадали пятеро детей и женщина 10:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
18.02.2019 11:00
Рубрика: В мире

Испанская газета написала хвалебную статью о нацисткой дивизии

Текст: Екатерина Забродина

В испанской газете ABC, в рубрике "История" неожиданно появилась публикации, посвященная "героическому" пути печально известной "Голубой дивизии". Она состояла из добровольцев с Пиренейского полуострова, которые, в отличие от многих своих земляков-антифашистов, воевали в составе нацистского верхмата и участвовали в блокаде Ленинграда. Справедливости ради надо отметить, что многие читатели оставили под статьей возмущенные отзывы.

Автор пишет, что наемники вермахта "достойно сопротивлялись Красной армии в тяжелейших условиях", а участие в боях под Волховом и вовсе считает поводом для особой гордости. Напомним, что с 1941-го по 1943 год через 250-ю дивизию прошли 40-50 тысяч человек, пока Франко не отдал приказ о ее расформировании.

Фото: Getty Images
Как Третий рейх превратил немецкую молодежь в безжалостных убийц

"Подача материала удручает. "Голубая дивизия" продлила чудовищную осаду Ленинграда, в которой погибло более миллиона человек", - пишет в комментариях пользователь под ником jean_7844. "Вызывает сожаление, что люди гордятся тем, что помогали нацистам - злейшему врагу человечества. Худшая страница в истории Испании", - возмущается PPedrovangaal.

"В немецких СМИ вы не найдете публикаций, прославляющих деяния нацистов на чужих землях. Только у нас такое возможно", - с горечью отмечает Hemeroteco. "Серьезно? "Голубая дивизия" - махина наемников, завербованных фашистским диктатором Франко, чтобы воевать за Гитлера против России, которая сражалась вместе с союзниками - США и Англией. В конце концов их разгромили, как и немецких захватчиков", - напоминает очевидное tavi134_25.

"Какая борьба с коммунизмом?! Великобритания, Франция, Польша - тоже коммунисты? "Голубая дивизия" защищала газ "циклон", крематории и газовые печи, гетто, массовые убийства и вторжения в чужие земли", - пишет Garcia. "Давно доказано, что "простые" солдаты вермахта прекрасно знали об уничтожении евреев и славян на Восточном фронте", - спорит с некоторыми оппонентами пользователь alkornoke.

В мире Европа Испания Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Первый российский электрический самолет взлетит в 2020 году
Россия впервые показала "умные" взрыватели для РСЗО
Трамп признался, что верит Владимиру Путину
В российском посольстве обеспокоены состоянием Скрипалей
СМИ: Госкомиссия рекомендовала принять "Авангард" на вооружение