Исследование: Детям запрещают домашнюю еду в школе

18 процентам детей запрещают приносить с собой в школу домашнюю еду. Такие данные получил Общероссийский народный фронт по результатам опроса, в котором участвовали три тысячи человек: мамы и папы, бабушки и дедушки.

При этом почти половина родителей все-таки дает детям в школу домашнюю еду из-за того, что им не по вкусу организованное питание в столовой.

- Особенно нас поразили два момента. Во-первых, 18 процентов респондентов отметили, что детям запрещено приносить в школу домашнюю еду. При этом Роспотребнадзор считает, что такой запрет недопустим, и родители вправе выбирать, чем и как будет питаться их ребенок, - отметил координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта. - Во-вторых, есть родители, которые вынуждены были даже сменить место обучения детей из-за проблем с питанием. Так ответило 2 процента опрошенных.

58 процентов участников исследования положительно ответили на вопрос, берет ли ребенок в школу еду. Из них 43 процента назвали главной причиной отказ ребенка есть организованно в столовой. Еще 14 процентов берут еду из дома из-за высоких цен, 11 процентов не устраивает размер порций, 11 процентов детей просто не успевает есть в столовой (в больших школах за 15 минут нормально пообедать не так-то просто). И еще 5 процентов родителей причиной отказа детей от общего стола в школе назвали медицинские показания.

Большинство детей берет с собой в школу сухой перекус, снеки - так ответило 59 процентов участников опроса. Горячее питание носят лишь 9 процентов детей. При этом 57 процентов родителей считают, что необходимо дополнительно обеспечить возможность разогрева и хранения домашней еды в школе.

- То, что школьники берут домашнюю еду, - яркий показатель кризиса системы социального питания и неспособности качественно и за разумную плату организовать процесс. Важно понимать, в большинстве своем это деньги родителей, которые тратятся неэффективно, - заявил эксперт ОНФ, президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов.

Напомним, споры о домашней еде в школе разгорелись после того, как Роспотребнадзор опубликовал проект СанПиНа по организации питания детей. Он прописывает, в частности, из чего должно состоять меню школьников, устанавливает новые требования к приготовлению и хранению блюд. При этом некоторые нормы в СанПиНе были истолкованы СМИ как запрет приносить с собой в школу домашнюю еду. Однако это, как разъяснили в Роспотребнадзоре, не так.

- Законопроект регулирует организацию питания и не регулирует, не ограничивает права родителей и тем более права детей, - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом в Министерстве просвещения "РГ" рассказали, что поддерживают инициативу, повышающую качество питания детей. Однако возможность приносить с собой в школу еду должна быть у каждого ребенка: она "не может быть поставлена под сомнение по ряду объективных причин, включая особенности и нужды каждого".

