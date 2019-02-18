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Рубрика: В мире

Израиль нанес удар по ХАМАС в ответ на ранение солдата

Израильские танки атаковали военные объекты ХАМАС, находящиеся на севере сектора Газа. Артиллерия также нанесла удар по наблюдательной башне. Это был ответ еврейского государства на ранение своего солдата.

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Израильский военный пострадал в воскресенье в ходе столкновений с палестинцами. Последние бросали бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства, одно из которых сработало. Травмированный солдат был доставлен в госпиталь.

Пострадали и девять палестинцев. Столкновения у забора безопасности возобновились после того, как три подростка скончались в результате стычек на границах сектора Газа больше недели назад.

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