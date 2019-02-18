Кабинет Мэй уйдет в отставку, если Brexit без сделки не будет исключен

В случае, если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключит возможность Brexit без сделки с Евросоюзом, ее ждет череда отставок в собственном кабинете министров, передает ТАСС результаты расследования издания Daily Telegraph.

Министр труда и по делам пенсий королевства Эмбер Радд, министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и министр по делам Шотландии Дэвид Манделл провели ряд встреч с Мэй и призвали премьер-министра согласиться на перенос сроков выхода страны из состава ЕС и не использовать угрозу Brexit без сделки в переговорах с Брюсселем и парламентом.

В противном случае они пообещали покинуть кабинет Мэй вместе со своими заместителями.

Напомним, что выход Соединенного Королевства из ЕС намечен на 29 марта. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки.