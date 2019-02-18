Каракас выгнал из страны евродепутатов

Группа европарламентариев правого толка, состоящая из пяти человек, которая пыталась встретиться с самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо, была остановлена на границе Венесуэлы после того, как Каракас обвинил ее в поездке с "конспиративными целями".

В своем заявлении глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что евродепутатов несколько дней назад предупредили по дипломатическим каналам, что их не пропустят в латиноамериканскую страну, тем не менее они сознательно нарушили запрет. Иностранцы намеревались остаться в Каракасе до вторника, чтобы встретиться с оппозиционными деятелями, в том числе с Гуайдо.

Однако после приземления, как сообщил делегат от либеральной консервативной Народной партии Испании Эстебан Гонсалес Понс, у европейских законодателей изъяли паспорта, после чего им сообщили, что они будут депортированы в Европу. Понс сообщил, что члены делегации заранее знали о своем возможном задержании и депортации. Но несмотря на это парламентарии продолжили свой путь, сознательно пойдя на провокацию, чтобы иметь возможность упрекнуть официальный Каракас в "нарушении прав человека". Вслед за Вашингтоном Европарламент признал Гуайдо "законным президентом Венесуэлы". Впрочем, эта в большей степени популистская резолюция ни для кого не является обязательной.

Тем временем в Венесуэлу съезжаются представители левых молодежных движений со всего мира. Представители более 40 организаций примут участие в Международной ассамблее народов, которая должна пройти в Каракасе с 23 по 27 февраля.