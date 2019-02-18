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18.02.2019 15:14
Рубрика: Культура

Киностудии объяснили Минкультуры причины задержки производства фильмов

Текст: Мария Воронова
Представители четырех отечественных киностудий, получивших финансирование на производство фильмов, но не представивших ленты в срок, отчитались перед Министерством культуры о состоянии работ над кинопроектами. Среди главных причин отсрочки выхода картин на экраны - болезни, сложная компьютерная графика и оборвавшиеся контракты с инвесторами.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

На мистическое фэнтези для детей и подростков "Легенды Петербурга. Ключ времени" министерство культуры выделило 40 млн рублей в 2016 году, а копию ленты должны были представить в сентябре прошлого года. Однако работа над картиной приостанавливалась, и, по словам гендиректора Санкт-Петербургской студии документальных фильмов, задержка "связана с болезнью режиссера, досъемками ленты и большим объемом компьютерной графики". Он также отметил, что история о девочке, которой приходится бросить вызов потусторонним силам для спасения своей новой семьи, должна появиться на экранах осенью 2019 года.

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На следующую картину министерство культуры возлагает большие надежды: лента "Февральский дневник" о блокадном Ленинграде (получившая субсидию в 60 млн рублей) готовится к выходу на экраны к годовщине снятия блокады Ленинграда в 2020 году. Причины задержки (а киностудия "Сентябрь" должна была сдать картину еще в конце 2018 года) все те же - использование сложной компьютерной графики и болезнь режиссера.

Кинокомпания "Ной" отчиталась за задержки выпуска ленты "Мот Нэ": согласно условиям соглашения, по которому студия получила 34 млн рублей, производство фильма должны были завершить в 2017 году. Картина рассказывает о топ-менеджере крупной нефтяной компании: героиня летит на открытие вышки, но вертолет падает в тайге и разбивается, ее спасает племя, отрезанное от Большой земли. "В 2015 году мы получили субсидию от Минкультуры, на тот момент были договоренности с инвестором, который из-за кризиса урезал бюджеты на социальные проекты", -- отметил гендиректор кинокомпании "Ной" Николай Геворкян на заседании. Подготовительный период завершен, новый инвестиционный договор находится на согласовании, и съемки (которые пройдут в Карелии) планируют завершить к концу этого года. Однако компании все равно придется заплатить штраф.

На производство сериала "Чернобыль" "Амальгама студия" получила субсидию (30 млн рублей), киностудия должна была сдать картину в 2016 году. Однако трудности производства связаны с поиском инвестора. "Это очень сложный исторический проект, рассказывающий о трагедии, которая произошла в Чернобыле, о судьбах ликвидаторов, о героизме народа. Мы несколько лет изучали архивные документы, провели целое историческое исследование, восстановили хронологию событий", - рассказал продюсер ленты Андрей Феофанов и сообщил, что сериал покажут на телеканале НТВ в 2019 году, выйдет 12 серий по 50 минут.

Напомним, ранее пресс-служба Министерства культуры опубликовало "черный список" киностудий, которые имеют задолженности перед Фондом кино. В него вошли 22 компании, которые отныне не смогут участвовать в будущих питчингах Минкультуры России и Фонда кино.

Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство Минкультуры
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