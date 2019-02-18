Когда учителей избавят от бесконечной и бессмысленной "бумажной" работы

Учителя тратят до четырех часов в день на заполнение разных отчетов и документов. Большая часть этой "бумажной" нагрузки ни с учебным предметом, ни с классным руководством не связана.

Сколько скворечников установила школа во время субботника? Сколько детей болеет гриппом, а сколько - ОРВИ? В каких соцсетях сидят подростки?.. Вот несколько реальных запросов, на которые учитель строчит подробные ответы в рабочее и нерабочее время.

- Такого количества отчетов, которое пишет сегодня школа, мы в советское время не знали, - говорит министр просвещения Ольга Васильева. - В одном регионе я встретилась с отчетностью по 19 схожим программам. И никто мне не смог объяснить, зачем столько. Мы подготовили законопроект, где четко прописано: у учителя должно быть три документа - рабочая программа, электронный журнал и дневник. Все. Остальное любая проверяющая организация должна найти на сайте школы.

По данным соцопросов, 49 процентов педагогов считают, что объем бумажной работы из года в год только увеличивается. Что не уменьшается - считают 34 процента. При этом больше половины учителей работают на полторы-две ставки. Это минимум 6-7 уроков в день. Добавьте сюда классное руководство, подготовку к занятиям и мероприятиям, проверку тетрадей, общение с родителями... Вот и получается, что рабочий день педагога начинается едва ли не с петухами, а заканчивается поздно-поздно вечером. Когда читать книги? Учиться новому? Ходить в театры, на выставки?.. У большинства российских учителей, констатируют эксперты, на это просто нет времени.

Проблема появилась не сейчас. Так, больше трех лет назад на заседании Госсовета президент поручил принять меры по уменьшению нагрузки на учителей.

- Для всех регионов нужен единый федеральный перечень требований к документам, которые должен вести школьный учитель. Мы подготовили совместное с министерством письмо по сокращению избыточной отчетности. Но наши рекомендации многие регионы так и не учли, - говорит зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. - В основном вся "непрофильная" для учителей бюрократическая нагрузка - это "самодеятельность" муниципальных и региональных органов управления образованием, директоров школ. Например, учителю вменяется в обязанность составлять списки заболевших, отчитываться, кто и сколько заплатил за питание в столовой. При этом по трудовому договору, официально, у учителя таких обязанностей нет. Мы стараемся объяснять: вы не обязаны работать бесплатно. Если руководство требует заполнения бессмысленных отчетов - согласиться можно. Но - только за дополнительную плату и в соответствии с трудовым кодексом.

Учителя могут настойчиво "попросить" отчитаться, сколько скворечников установила школа во время субботника, и в каких соцсетях сидят его ученики

Общественное обсуждение законопроекта, разработанного Министерством просвещения, на днях завершилось. Сможет ли он "перезагрузить" систему? Хотелось бы. Ведь все предыдущие попытки оказались не очень успешными. Так, в пояснительной записке к документу отмечается, что школы сегодня сами разрабатывают и принимают избыточное количество документов, по-прежнему дублируются бумажные и электронные журналы и дневники. Учителей буквально принуждают выполнять обязанности, которые формально лежат на администрации школы.

В некоторых регионах, скажем, создано даже отдельное делопроизводство на случай экскурсии для учеников: заявление классного руководителя, журнал инструктажа. А если заказывается автобус, то и письмо в ГИБДД. Причем все требуется согласовать в нескольких инстанциях.

- Стремление школ запротоколировать каждое движение специальной бумагой идет от потребности защититься перед местными органами контроля. Когда я пришел в школу десять лет назад, у нас был конспект урока, обычный журнал, сводки с оценками по четвертям и ежегодный отчет, - делится преподаватель истории гимназии N 116 Санкт-Петербурга, "Учитель года России-2017" Илья Демаков. - А сейчас классные руководители должны заполнять социальные паспорта, писать объемные отчеты для завуча, замдиректора по воспитательной работе и т.д. Сокращение "бумажной" нагрузки возможно, но только если будут решительно ограничены "локальные" требования.

Столица в этом плане ушла далеко вперед. Так, московская электронная школа автоматически составляет списки детей - от "началки" до дополнительных кружков и секций. В электронном виде - все. Отчетность, огромное количество уроков, интерактивных заданий.

- Я за два года не сдал ни одного бумажного отчета. Что требуется, так это загрузить календарно-тематическое планирование в электронный журнал. Темы - тут же. И все: только выставляй вовремя оценки, - рассказывает учитель информатики и робототехники школы N 1293 Александр Степанов. - Отчеты завуч получает парочкой кликов, а распечатывать нужно только итоговые оценки: они хранятся в архиве 75 лет.

Понятно, что подобный уровень цифровизации когда-нибудь дойдет и до других регионов: к 2021 году в каждой школе должен появиться высокоскоростной интернет. При этом Российская электронная школа, созданная на базе московской платформы, уже запущена в тестовом режиме. Можно зайти и скачать рабочую программу, тематические и учебные планы по любому предмету. Каждый из уроков - в новом интерактивном формате. Есть и личный кабинет ученика, и кабинет учителя. Регистрируйся и пользуйся.

На основе полученных "больших данных" будут приниматься управленческие решения в образовании. Рособрнадзор подключился к работе. По словам его главы Сергея Кравцова, ведомство уже уменьшило количество проверок школ на 25 процентов.

Правда, до сельских школ новые технологии доходят с перебоями. По словам учителя английского языка из деревни Мокшино Тверской области Ирины Некрасовой, вместе с электронными журналами им все равно приходится постоянно пользоваться и бумажным аналогом. Делать двойную работу. Почему? Все просто: электронная система может "зависнуть". Причем не на час, а дня на два-три.

А вот что рассказал "РГ" учитель истории, обществознания и права лицея № 4 города Пскова, призер конкурса "Учитель года России-2018" Илья Казанцев:

- Мы еще два года назад формально отказались от бумажных журналов. Но электронный по-прежнему приходится распечатывать, корректировать итоговые ведомости. Кроме того, некоторые родители по старинке продолжают ориентироваться на бумажные дневники.

- Исследования подтверждают: учителю приходится тратить до четырех часов в день на заполнение отчетов и документов. И даже те из них, которые связаны с профессиональными обязанностями учителя, требуют уточнения и сокращения, - говорит директор центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС Наталья Тарасова. - Технологические карты урока многие педагоги воспринимают как подробный конспект урока, тратя на него слишком много времени и сил. Нет понимания о формате рабочей программы: в регионах часто разрабатываются дополнительные рекомендации по ее составлению.

По словам специалиста, степень ответственности учителя выросла в разы: ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийские проверочные работы, Национальные исследования качества образования... По их результатам рейтингуются школы, классы, учителя. В итоге педагоги находятся в постоянном стрессе.

- Непрерывное повышение квалификации учителей, в том числе на основе современных цифровых технологий, возможность участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом, развитие системы наставничества - одна из ключевых целей нацпроекта "Образование", - говорит Наталья Тарасова. - Реализовать это удастся, если с педагогов снимут избыточную отчетность. Если школа будет хорошо организована и грамотно управляться. Если же учитель останется так же перегружен, система не заработает эффективно.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/ Александр Чистов/ Ксения Колесникова

Варианты "бумажной" нагрузки на учителя:

- списки проживающих рядом со школой детей, их родителей, бабушек и дедушек;

- акты о посещении учителем квартир, где живут дети (эти квартиры нужно еще обойти);

- запросить у родителей и составить список детских прививок;

- в каких кружках и секциях занимаются школьники;

- график досуга детей в каникулы;

- кто питается в школьной столовой;

- кто собирается переходить в профильные классы;

- записать рост каждого ученика для распределения новых парт в классе;

- отчеты о проведенных праздниках по каждому "красному" дню календаря;

- в каких религиозных организациях состоят родители школьников...