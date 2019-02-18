Кучеров стал первой звездой недели в НХЛ, а Тарасенко третьей

Минувшая неделя в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге прошла под знаком российских игроков. Об этом свидетельствует тройка лучших игроков за данный отрезок.

Титул первой звезды достался форварду "Тампы" Никите Кучерову, набравшему 10 (3+7) очков в трех матчах. Всего у него 94 (27+67) баллов в 59 встречах, а голевая серия длится четыре матча кряду.

Второй звездой стал Владимир Тарасенко, выбивший 10 (4+6) баллов в четырех играх. В "регулярке" Владимир набрал 51 (25+26) очков в 56 матчах. Его результативная серия не прекращается уже 12 игр.

Единственный не россиянин в этом списке - центрфорвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, у которого также 10 (2+8) очков в четырех матчах.