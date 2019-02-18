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18.02.2019 21:49
Рубрика: Экономика

Кудрин назвал арест Калви чрезвычайной ситуацией для экономики России

Текст: Александр Проценко

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценивает ситуацию с арестованным основателем Baring Vostok, гражданином США Майклом Калви как чрезвычайную для экономики. Так он написал в своем микроблоге.

Авторитетный российский экономист и политик опроверг информацию о том, что сам поручился за арестованного бизнесмена.

"Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство”, - сказал Кудрин.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Но обратил внимание, что "явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам”.

Официально американскому инвестору предъявлено обвинение в мошенничестве: стоимость акций IFTG, переданных в качестве погашения долга банку "Восточный", названа существенно завышенной. Финансовый омбудсмен Павел Медведев в своем комментарии об этом событии сказал: "Правильные" финансовые законы и суды у нас не работают. Сейчас вкладываться в наши активы способны, пожалуй, только самые авантюрные предприниматели. Солидные люди давно не рассматривают такие капвложения всерьез. Это видно и по показателям инвестиций, которые у нас который год на фоне официальных оптимистических прогнозов снижаются…”

Экономика Финансы Инвестиции Госфонды и контрольные органы Счетная палата
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