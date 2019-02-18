Кудрин назвал арест Калви чрезвычайной ситуацией для экономики России

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценивает ситуацию с арестованным основателем Baring Vostok, гражданином США Майклом Калви как чрезвычайную для экономики. Так он написал в своем микроблоге.

Авторитетный российский экономист и политик опроверг информацию о том, что сам поручился за арестованного бизнесмена.

"Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство”, - сказал Кудрин.

Но обратил внимание, что "явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам”.

Официально американскому инвестору предъявлено обвинение в мошенничестве: стоимость акций IFTG, переданных в качестве погашения долга банку "Восточный", названа существенно завышенной. Финансовый омбудсмен Павел Медведев в своем комментарии об этом событии сказал: "Правильные" финансовые законы и суды у нас не работают. Сейчас вкладываться в наши активы способны, пожалуй, только самые авантюрные предприниматели. Солидные люди давно не рассматривают такие капвложения всерьез. Это видно и по показателям инвестиций, которые у нас который год на фоне официальных оптимистических прогнозов снижаются…”