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Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на "Поле чудес"

Новости
    18.02.2019, 17:30
Текст:   Олег Усков

73-летний Леонид Аркадьевич Якубович, одно из самых узнаваемых лиц российского ТВ, начиная с 1991 года - бессменный ведущий "Капитал-шоу "Поле чудес", дал комментарий касательно раздачи на передаче продуктов. 

Напомним. Судьба продуктовых подношений ведущему была прояснена в свежем выпуске шоу, откуда фрагмент с раздачей снеди злопыхателями был немедленно вырезан, перезалит отдельно и снабжен множеством ругательных комментариев пользователей.  

Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
Фото: Максим Виторган почти не спит

Якубович, в свою очередь, осуждает т.н. критиков, поясняя, что традиция угощать зрителей "Поля чудес" после окончания записи тем, что принесли в программу ее игроки, - давняя, и такого рода кадры в программе появлялись и ранее.

Но только сейчас вдруг вызвали сетевой ажиотаж.

"Люди, которые это написали (критические отзывы - "РГ-Кинократия"), здесь не живут, это иностранные граждане! Они ни наших обычаев не знают, ни языка нашего", - предположил Леонид Аркадьевич в беседе с KP.RU.

Ведущий напомнил, что "на Руси-матушке принято испокон веков хлебосольство и гостеприимство. Уже 28-29 лет на "Поле чудес" тем, что приносят в студию, угощают гостей", - поведал шоумен. Заверяя, что сама съемочная группа передачи никогда привезенными яствами "не пользуется".

"Вокруг стола (в данном случае - игрового барабана), пропуская вперед детей, собираются люди, обсуждают, как прошла запись", - рассказал Якубович. Поясняя, что на передаче нет никаких статистов ("это чушь собачья!"), все - "абсолютно живые люди по пригласительным билетам, наши гости!".

"Вот у нас такая традиция. Замечательная! Она мне безумно приятна и нравится", - подытожил артист.

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