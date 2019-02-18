Видео: показана судьба несъеденных подношений Якубовичу

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ТВ и сериалы
    18.02.2019, 12:41
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Первый канал Фото: youtube.com/ Первый канал
Фото: youtube.com/ Первый канал

Первый канал приоткрыл завесу над одной из тайн популярного шоу "Поле чудес", на которое, по многовековой традиции, ведущему везут со всей страны центнеры выпечки, домашних заготовок, солений, сладостей, другого провианта.

Как стало ясно из эфира нового выпуска программы, доступного в Сети (50-я минута), съедобные подношения оставляют для свободного пользования гостям передачи. Которые могут что-то употребить на месте, а что-то, как видим, загрузить в торбы, пакетики, в подмышки, охапки, горстями - и отнести домой. 

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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В комментариях пользователи отметили, что происходящему остро не хватает драки, частенько сопровождающей раздачи "халявы".

"Капитал-шоу "Поле чудес" - советская и российская телеигра, лицензионный аналог американской программы "Колесо Фортуны". Выходит с 1990 года. Первый ведущим шоу стал Влад Листьев. С ноября 1991 года передачу ведет Леонид Якубович.

Согласно истории, идея "Поля чудес" появилась у Владислава Листьева и Анатолия Лысенко, когда они "отдыхали в обыкновенной гостинице в Париже" и увидели там по ТВ "Колесо Фортуны" (Wheel of Fortune).

Название предложил Листьев, взяв его из сказки Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино", являющейся, как известно, адаптацией сказки Карло Коллоди "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы".

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