Если вы хотите составить какое-то представление о состоянии дел в стране, у вас есть как минимум три разных способа.

Можно влезть в свой карман, и исходя из того, что "я - типичный", считать это критерием общей социально-экономической ситуации.

Можно почитать экспертов.

Можно посмотреть статистику.

Понятно, все способы небезупречны и существенно противоречат друг другу. Ну например, мое денежное положение год от года становится ощутимо хуже: доходы в отличие от цен не растут, денег не хватает. Причем нехватка уже довольно заметная, много больше чем 3-4 года назад. Кроме того, ходя по Москве с удивлением вижу, сколько же ресторанов и магазинов за последнее время закрылось, а открылось много меньше, часто читаешь "сдается".

Статистика поясняет, что доходы уменьшились "более существенно" у богатых, но выросли у бедных

Между тем статистика говорит, что: а) зарплаты выросли (я - пенсионер, а у работающих знакомых зарплаты, по их словам, "стабильны"), но б) реальные доходы упали, правда, в) упали на 0,2%. 0,2% = 0. Ощутить ТАКИЕ изменения может какой-то прибор, но не человек. А я как-то ощущаю... Дальше - детальнее. Статистика поясняет, что доходы уменьшились "более существенно" у богатых, но выросли у бедных. Что ж - приятно. Во-первых, приятно знать, что я - точно не бедный, а во-вторых, еще приятней, что я - богатый. Сейчас можно узнать, что ты "обеспечен", если стал жить хуже. "За это можно все отдать" - во всяком случае за столь лестную оценку можно простить (неизвестно кому, правда!) падение уровня своей жизни.

Но дальше с той же статистикой происходят и вовсе чуднЫе вещи.

По итогам года Росстат нежданно-негаданно насчитал громадный рост ВВП - аж 2,3%. Ну, что это все равно примерно вдвое меньше, чем "надо" (надо, чтобы "прочно войти в пятерку крупнейших стран мира по ВВП"), никого не смущает. Может, сама эта Величественная Задача мало кого особо волнует - ну "войдем" и будет нам счастье?..

Короче, все сильно удивились такой нечаянной радости - по всем прогнозам ждали 1,5-1,8%. Росстат объяснил, что тут все дело в бурном росте строительства, особенно в Тюмени. Но скептики тут же с понимающим видом стали подмигивать друг другу: не в стройках дело, а в том, что Росстат "по итогам года" подчинен минэкономразвития и начал считать "как НАДО".

Логично. Однако - неверно! Минэкономразвития, похоже, ничуть не обрадовалось таким цифрам от своих подопечных. Их можно понять, ведь итоги 2019-го станут сравнивать с сенсационными итогами 2018-го... И минэкономразвития поспешило объяснить, что это - "разовый эффект", на повторение такого роста в 2019-м рассчитывать не приходится, ждать нам надо роста ВВП куда скромнее, где-то 1,3-1,5%. Цифры не особо вдохновляют, но выявившаяся в этой ситуации честность Росстата и минэкономики, с другой стороны, внушает какие-то позитивные чувства...

Еще статистика. За январь-ноябрь 2018-го (за весь год пока не посчитали) объем внешней торговли России вырос по сравнению с тем же периодом 2017-го на 19% (все цифры округлил до целых) - до 629 млрд долл. Причем сальдо рекордно положительное (даже с Китаем!): экспорт вырос на 27%, импорт только на 6%. Понятно, что эти сказочные результаты объясняются ростом цены на нефть, в 2017-м она ходила в основном в коридоре 50-60 долл. за баррель, а в 2018-м - 60-70 долл. Любопытна и география торговли. Больше всего вырос объем торговли с нашим лучшим другом - с Польшей (на 35%), а в СНГ наибольший прирост - опять же с нашими лучшими друзьями и союзниками - конечно же, с Украиной (на 19%, причем на 14% вырос и импорт с Украины в Россию). Лишний раз оценишь глубину и точность мысли о том, что "политика - это концентрированная экономика". Конечно, все так и есть: видимо, просто в ходе концентрирования "свойства продукта" сильно меняются...

Но вот вопрос. Если все так хорошо, отлично, то почему же все не так хорошо? Даже премьер признает: "Люди не ощущают роста экономики". Значит, что-то не так: или с нашими ощущениями, или с самим ростом?

За объяснением надо, видимо, обратиться к экспертам.

Там есть две Научные Школы: эксперты казенные и антиказенные. Кто из них больше ангажирован - сказать трудно.

Казенные эксперты, надо сказать, скромнее, у них как-то меньше эмоций и литературных приемов. Они все больше о цифрах госдолга (один из самых низких в мире), профиците внешторга (см. выше). Кроме того, они - в зависимости от ведомства - повествуют, естественно, о больших успехах именно в своей сфере, ну и дружно повторяют (со времен Маяковского? Или раньше начали?): "Через четыре года здесь будет Город-сад".

Чтобы разобраться в "диалоге экспертов", пожалуй, надо самому быть экспертом, неясно только в какой сфере…

Антиказенные... Здесь надо обратить внимание на любопытный нюанс. Если критиковать внешнюю и военную политику, выражать скепсис по поводу Высоких Геополитических отношений, вообще задавать вопрос "а что такое "геополитические интересы"?" могут только конченые фрики-кощунники, то вот зло ругать социально-экономическую политику считается хорошим тоном у вполне лояльных, патриотичных публицистов! Накалом брани они свой патриотизм часто измеряют... Что же тогда взять с "оппозиционных" экспертов? "Ужас-ужас-ужас", "плохо - очень плохо - плохо как только возможно - и еще гораздо хуже! Завтра - Крах!". Но т.к. "Крах" и "Город-сад" - мишени, двигающиеся параллельно и с примерно одинаковой скоростью, то чтобы разобраться в "диалоге экспертов", пожалуй, надо самому быть экспертом, неясно только в какой сфере...

Ну и какой же вывод? Как же в целом-то оценить ситуацию в стране?

Свою оценку я предложил в оригинальном названии.