Лес загорелся в Чернобыльской зоне отчуждения

В лесу в Чернобыльской зоне отчуждения горит лес на площади около пяти гектаров. Информация о пожаре поступила в воскресенье в 17.40 мск.

Лес загорелся на территории предприятия "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) вблизи села Бычки. К борьбе с огнем привлечены 18 человек и три единицы техники, сообщает РИА Новости, ссылаясь на госслужбу Украины по ЧС.

Напомним, взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС близ города Припять произошел 26 апреля 1986 года. Площадь радиационного загрязнения в Белоруссии, России и Украине составила десятки тысяч квадратных километров. После аварии из сельскохозяйственного оборота было выведено около пяти миллионов гектаров земель, а вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения.